Правкомиссия одобрила увеличение максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение лимитов страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу (то есть без вызова сотрудников полиции) в два раза до 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается повысить с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Указанные меры, отметили в кабмине, позволят "более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы".
В связи с невозможностью оборудования всех используемых в России транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, законопроектом предлагается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
"Это будет способствовать совершенствованию процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о ДТП в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдению интересов, застрахованных по ОСАГО лиц при оформлении таких документов", - отмечено в записке.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.