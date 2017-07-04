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Правкомиссия одобрила увеличение максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

Общество
4 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Как отметили в кабмине, эта мера позволит "более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает расширение лимитов страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу (то есть без вызова сотрудников полиции) в два раза до 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается повысить с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Указанные меры, отметили в кабмине, позволят "более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы".

В связи с невозможностью оборудования всех используемых в России транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, законопроектом предлагается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

"Это будет способствовать совершенствованию процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о ДТП в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдению интересов, застрахованных по ОСАГО лиц при оформлении таких документов", - отмечено в записке.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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