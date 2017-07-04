Сотрудники МЧС России удостоены государственных наград

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в соответствии с указом президента РФ удостоены государственных наград, сообщает МЧС РФ.
"За героизм, высокий профессионализм, самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий землетрясения в Японии в марте 2011 года и поиске самолета Ил-76 в тайге, потерпевшего крушение в июле 2016 года при тушении лесных пожаров в Сибири, начальник Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Виталий Плотников награжден орденом Мужества", - говорится в сообщении МЧС, размещенном на официальном сайте.
Медалью "За отвагу" награждены сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 3 Казани - пожарные Кирилл Мигачев, Артур Хузин и водитель пожарной машины Владимир Совенков. Они самоотверженно ликвидировали пожар на территории Казанского государственного порохового завода в марте 2017 года.
"Два сотрудника 5-й пожарно-спасательной части Кирова награждены медалью "За отвагу" посмертно. Это командир отделения Алексей Сергеевич Шабалин и пожарный Алексей Анатольевич Широбоков. Они с честью выполнили свой служебный долг во время тушения пожара в августе 2016 года в частном жилом доме в деревне Малая Субботиха Кировской области", - говорится в сообщении МЧС.
Десять сотрудников государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении гуманитарной операции в Сирии, распоряжением президента РФ поощрены почетной грамотой: Константин Изварин - главный специалист центра подготовки и повышения квалификации, Максим Ковальчук - начальник поисково- спасательного подразделения службы автотранспортного обеспечения спасательных работ, Сергей Селкин - водитель автомобиля службы автотранспортного обеспечения спасательных работ, Роман Сказалов - водитель автомобиля службы автотранспортного обеспечения спасательных работ, Алексей Скоробулатов - врач анестезиолог-реаниматолог службы аэромобильного госпиталя, Илья Федоров - начальник службы аэромобильных технологий поиска и спасения.
Благодарность президента объявлена Виктору Иванову - заместителю начальника службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, Зое Киреевой - повару службы административно-хозяйственного и социально-бытового обеспечения спасательных работ, Наталье Новиковой - ведущему электронику службы аэромобильного госпиталя, Ирине Федоровой - ведущему инженеру службы аэромобильного госпиталя.
"Специалисты отряда проводили гуманитарную операцию по оказанию медицинской помощи сирийскому народу, пострадавшему в результате вооруженного конфликта. Медики МЧС России работали и в госпитале, развернутом вблизи Алеппо, и в центрах временного размещения. Они оказали помощь более 1,5 тыс. человек, 70% из них - женщины и дети", - говорится в сообщении.