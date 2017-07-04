РПЦ и МЧС будут совместно оказывать помощь пострадавшим при ЧС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) и МЧС России будут взаимодействовать при возникновении чрезвычайных ситуаций и совместно оказывать помощь пострадавшим. Соответствующее соглашение планируют подписать в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков, сообщает пресс-служба патриарха.

"Соглашение предполагает, что религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого спасательное ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию. Кроме того, МЧС России сможет задействовать обученных волонтеров для работы в зонах ЧС в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия.

Согласно документу, "епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров. Представители Русской православной церкви станут участниками учений, семинаров, конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, священнослужители планируют проводить для спасателей уроки по основам православной культуры, а также передавать в подразделения и учебные организации МЧС книги, а также видео- и аудиозаписи духовной и патриотической тематики.

Еще одним направлением взаимодействия церкви и спасателей станет профилактика. Представители церкви войдут в состав территориальных комиссий при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в регионах. "Одним из итогов работы МЧС России и Русской православной церкви станет совместная профилактическая работа, направленная на предупреждение ЧС и пожаров", - добавили в пресс-службе.