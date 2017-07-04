ЕСПЧ отказался пересматривать решение о компенсациях по делу о "законе Димы Яковлева"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказалась пересматривать принятое ранее решение о компенсациях американским истцам, подавшим жалобу на действия российских властей в связи с "законом Димы Яковлева". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Страсбургского суда.

"Во время своего последнего заседания в понедельник 3 июля коллегия из пяти судей Большой палаты решила отклонить 14 запросов о пересмотре, представленные Большой палате", - говорится в сообщении ЕСПЧ. В числе поданных к пересмотру жалоб, получивших отказ, значится и иск группы граждан США по "закону Димы Яковлева". Мотивация и подробности решения Большой палаты ЕСПЧ не указываются.

Иск американских усыновителей

Решение ЕСПЧ по иску американских усыновителей было вынесено в январе 2017 года по итогам рассмотрения дела "А. Х. и другие против России". Как отметили тогда в ЕСПЧ, речь идет о коллективном иске, поданном 45 гражданами США "как лично, так и от имени 27 российских детей". В 2012 году, пояснили в суде, американские истцы находились "на финальных этапах процедур по усыновлению российских детей, многие из которых требовали специальной медицинской помощи".

Тогда ЕСПЧ единогласно постановил, что "имело место нарушение статьи 14 [запрет на дискриминацию] в совокупности со статьей 8 [право на защиту семейной жизни] Европейской конвенции о защите прав человека".

Рассмотрев данное дело, суд счел, что "запрет на усыновление незаконным образом дискриминировал приемных родителей", особенно учитывая то, что "он лишил возможности усыновлять российских детей претендентами из США, основываясь исключительно на гражданстве приемных родителей". При этом суд "счел неприемлемой жалобу о том, что этот запрет привел к жестокому обращению с детьми, поскольку было установлено, что им была оказана адекватная медицинская помощь в России".

В итоге суд постановил, что Россия должна выплатить по €3000 каждой паре несостоявшихся приемных родителей, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки. Это решение теперь подтверждено судьями Большой палаты ЕСПЧ.