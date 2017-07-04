Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕСПЧ отказался пересматривать решение о компенсациях по делу о "законе Димы Яковлева"

Общество
4 июля, 17:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, июля. /ТАСС

Ранее Страсбургский суд постановил, что Россия должна выплатить по €3000 каждой паре несостоявшихся приемных родителей, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказалась пересматривать принятое ранее решение о компенсациях американским истцам, подавшим жалобу на действия российских властей в связи с "законом Димы Яковлева". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Страсбургского суда.

"Во время своего последнего заседания в понедельник 3 июля коллегия из пяти судей Большой палаты решила отклонить 14 запросов о пересмотре, представленные Большой палате", - говорится в сообщении ЕСПЧ. В числе поданных к пересмотру жалоб, получивших отказ, значится и иск группы граждан США по "закону Димы Яковлева". Мотивация и подробности решения Большой палаты ЕСПЧ не указываются.

Иск американских усыновителей

Решение ЕСПЧ по иску американских усыновителей было вынесено в январе 2017 года по итогам рассмотрения дела "А. Х. и другие против России". Как отметили тогда в ЕСПЧ, речь идет о коллективном иске, поданном 45 гражданами США "как лично, так и от имени 27 российских детей". В 2012 году, пояснили в суде, американские истцы находились "на финальных этапах процедур по усыновлению российских детей, многие из которых требовали специальной медицинской помощи".

Тогда ЕСПЧ единогласно постановил, что "имело место нарушение статьи 14 [запрет на дискриминацию] в совокупности со статьей 8 [право на защиту семейной жизни] Европейской конвенции о защите прав человека".

Рассмотрев данное дело, суд счел, что "запрет на усыновление незаконным образом дискриминировал приемных родителей", особенно учитывая то, что "он лишил возможности усыновлять российских детей претендентами из США, основываясь исключительно на гражданстве приемных родителей". При этом суд "счел неприемлемой жалобу о том, что этот запрет привел к жестокому обращению с детьми, поскольку было установлено, что им была оказана адекватная медицинская помощь в России".

В итоге суд постановил, что Россия должна выплатить по €3000 каждой паре несостоявшихся приемных родителей, а также перечислить по $600 в качестве компенсации за судебные издержки. Это решение теперь подтверждено судьями Большой палаты ЕСПЧ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
Темы дня
Загрузка...
Реклама