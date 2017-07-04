Конфедерация союза художников до суда не комментирует возможную ликвидацию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Международная конфедерация союзов художников" (МКСХ) не комментирует до суда иск Минюста о ликвидации организации. Об этом сообщил ТАСС заявил председатель Союза художников России, член МКСХ Андрей Ковальчук.

"Мы не склонны принимать поспешные решения и давать однозначные комментарии по этому вопросу. На данный момент мы не располагаем даже иском Минюста, чтобы внимательно проработать его с юристами. Поэтому мы ждем решения Верховного суда. Должен признать, что, если на заседании будут приведены законные основания, то возможность ликвидации МКСХ действительно существует", - рассказал ТАСС Ковальчук.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, в ходе проверки соответствия деятельности ассоциации уставным целям и действующему законодательству были обнаружены нарушения. В адрес Исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения.

"Поскольку нарушения не устранены, Минюстом России 09.06.2017 в Верховный суд Российской Федерации направлено административное исковое заявление о ликвидации ассоциации по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях", - говорится в ответе Минюста на запрос ТАСС.

О Международной конфедерации

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников (СХ) СССР в 1992 году. В собственности МКСХ, по данным газеты "Коммерсантъ", на сегодня находятся: Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и московский Центральный дом художника, а также коллекция произведений искусства, приобретенных Союзом художников СССР у самих авторов.