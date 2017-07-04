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Матвиенко считает необходимым разрешить работать в РФ водителям с киргизскими правами

Общество
4 июля, 21:11 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 4, июля. /ТАСС

С 1 июня работать профессиональными шоферами на территории России можно только гражданам с российскими водительскими правами

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БИШКЕК, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым разрешить работать на территории РФ водителями гражданам Киргизии с национальными водительскими правами.

С 1 июня работать профессиональными шоферами в РФ можно лишь гражданам с российскими водительскими правами. В среду Госдума рассмотрит обращение к президенту России Владимиру Путину о признании на территории РФ водительских прав граждан Киргизии при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Ранее аналогичные предложения звучали и относительно граждан Белоруссии, имеющих национальные водительские права.

"Эту тему поднимало руководство Киргизии во время визита делегации Госдумы, а также во время нашего визита", - сообщила во вторник журналистам Матвиенко, находящаяся с рабочей поездкой в Киргизии.

"Я считаю, что постановка вопроса правильная, потому что в Киргизии русский язык имеет официальный статус. Поэтому для Киргизии мы можем сделать такое исключение, исходя из того, что их водительское удостоверение на русском языке, из того, что они знают русский язык", - заявила спикер Совфеда, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее мнению, введенное ограничение является избыточной мерой "к члену Евразийского экономического союза, которым является Киргизия, и к ее гражданам".

Матвиенко предположила, что инициатива по водительским правам граждан Киргизии будет поддержана.

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