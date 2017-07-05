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Центр "Сириус" откроет на Урале техническую студию для юных исследователей

Общество
5 июля, 9:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Для участия в программе приглашаются школьники 7-9 классов, обучение будет проходить на бюджетной основе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" и Дворец молодежи Свердловской области в сентябре 2017 года запустят новый проект - научно-техническую студию "Уроки настоящего" в Екатеринбурге. Ведущие ученые и специалисты различных предприятий будут проводить очные и онлайн-встречи со школьниками, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Дворца молодежи.

"Научно техническая студия "Уроки настоящего" - пилотный проект центра "Сириус", он начнет работу в сентябре на базе отделения политехнического образования Дворца молодежи. Задача - создать в стране волонтерскую сеть, участниками которой станут специалисты высших школ и предприятий. Они будут работать с детьми, вовлекая их в профессиональное сообщество, распространяя актуальные научные идеи", - сказала собеседница агентства.

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В пресс-службе добавили, что для участия в программе приглашаются школьники 7-9 классов, обучение будет проходить на бюджетной основе. "Им прочтут лекции ведущие специалисты в различных областях, мировые ученые будут давать ребятам темы исследовательских работ. Дворец молодежи является соорганизатором этой программы, предоставляет помещения, возможности онлайн-связи и бюджетные места. Если заявок будет слишком много, мы рассмотрим вариант конкурсной основы", - уточнили там.

Все участники будут получать сертификаты об участии в проекте. "Они существенно помогут ребятам пройти отбор на образовательные программы центра "Сириус" в Сочи", - подчеркнули в учреждении.

Образовательный центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

Поддержка талантов на Урале

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса".

Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ранее пояснила ТАСС, что с 1 по 21 августа пройдет первая пилотная смена центра "Золотое сечение". В ней примут участие 200 школьников возрасте от 13 до 15 лет по четырем направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт". По ее словам, финансирование смены составляет 15 млн рублей, образовательные мероприятия пройдут на уже существующих в Екатеринбурге площадках, к примеру, по направлению "Наука" - в технопарке "Университетский", по направлению "Спорт" - на "Дацюк- Арене".

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