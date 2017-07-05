РПЦ направила более 132 млн рублей для помощи беженцам с Юго-Востока Украины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь с 2014 по 2016 год оказывала помощь тысячам беженцев, приехавшим в Россию из-за вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, направив более 132 миллионов рублей на их поддержку, говорится в сообщении РПЦ.

"За это время было собрано более 132 миллионов рублей, их направили на оплату жилья для беженцев, приобретение продуктов, одежды, обуви, билетов к месту пребывания, оплату лечения и лекарств, адресную помощь, помощь в оформлении документов", - говорится в пресс-релизе РПЦ.

РПЦ собрала более 107 миллионов рублей для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке и Южном Урале в 2013 году. Эти средства были направлены на ремонт домов и квартир, покупку мебели, бытовой техники, генераторов, насосов для откачки воды, сообщили в РПЦ.

В 2012 году в ликвидации последствий наводнения в Крымске принимали участие около 400 православных добровольцев, было собрано более 51 миллиона рублей. По сообщению РПЦ, большая часть средств была направлена на ремонт, восстановление, приобретение жилья, покупку необходимых вещей и продуктов питания.

Также РПЦ принимала участие в оказании помощи пострадавшим от лесных пожаров летом 2010 года, от пожаров в Хакасии и Забайкалье в апреле 2015 года, от наводнения в Алтайском крае в 2014 году.

Взаимодействие Церкви и МЧС

При Синодальном отделе по благотворительности создана группа Церковной помощи в чрезвычайной ситуации. Туда входят священники, сестры милосердия и добровольцы, готовые по первому сигналу выехать на место трагедии, катастрофы, взрыва или теракта.

В среду, 5 июля запланировано подписание соглашения между РПЦ и МЧС России о взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций. Как ожидается, в мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков.