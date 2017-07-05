Российско-Китайский университет в 2017 г может набрать до 300 студентов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российско-Китайский университет в городе Шэньчжэнь (КНР), который откроется в сентябре, может набрать на программы бакалавриата до 300 человек, сообщил в среду журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
"Мы наберем 250-300 студентов. Конкурс большой, более пяти человек на место. Мы можем открыть дополнительный набор в августе, инфраструктура там нас не ограничивает", - сказал Садовничий.
Торжественное открытие университета состоится 6-7 сентября при участии представительной российской делегации. Садовничий также напомнил, что набор на магистерские программы уже завершен, и 50 человек начнут обучение 1 сентября.
Организаторами университета являются Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Народное правительство Шэньчжэня. Подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут два диплома: диплом МГУ и диплом совместного университета. Основное здание университета в городе Шэньчжэнь, которое будет копией главного здания МГУ в Москве, пока не достроено, занятия начнутся в готовом здании по соседству.
В новом университете обучение будет проводиться по программам и образовательным стандартам МГУ, лицензированным в КНР. Среди программ обучения - информационные технологии, русский язык и литература, экономика, экология, культура и искусство, прикладная физика и химия, геология.
В качестве преподавателей будут привлекаться российские и зарубежные специалисты, а преподавание вестись на трех языках - русском, китайском и английском. Ожидается, что студенты будут проходить практику в РФ и крупнейших корпорациях обеих стран.