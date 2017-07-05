В Испании полуобнаженные активисты с рогами устроили протест против фестиваля Сан-Фермин

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МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Около ста человек устроили в среду акцию протеста против традиционного фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра, Испания). Об этом сообщило агентство EFE.
Большинство участников акции, которая прошла на площади напротив мэрии города, были обнажены по пояс. После крика "прекратите бои быков" протестующие с рогами на головах высыпали на себя красный порошок, имитирующий кровь.
"Мы очередной год подряд находимся в Памплоне, говоря об ужасе, который Сан-Фермин означает для всех этих животных", - отметила директор организации AnimaNaturalis Аида Гаскон. Она призвала политиков к "справедливости и сочувствию". Гаскон отметила, что организация уже собрала почти 150 тыс. подписей в поддержку фестиваля "без крови и корриды".
Фестиваль Сан-Фермин официально стартует 6 июля и продлится до 14 июля. Самое важное мероприятие фестиваля - забеги с быками в Памплоне. В эти дни сюда съезжаются туристы со всего света, чтобы посмотреть на это опасное соревнование, в ходе которого сотни людей примерно километр бегут по узкой улицы от выпущенных из загона быков.
Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными ради острых ощущений. Зрители могут понаблюдать за происходящим из безопасного места.
Несмотря на то, что практически ежегодно во время забегов в Памплоне происходят смертельные случаи, это событие остается интересным для любителей экстремального времяпрепровождения.