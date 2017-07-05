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Москва вошла в пятерку наиболее готовых к внедрению инноваций городов мира

Общество
5 июля, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Лидирующие позиции в рейтинг также заняли Сингапур, Лондон, Шанхай и Нью-Йорк

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва вошла в пятерку крупнейших городов и агломераций мира, наиболее готовых к внедрению высоких технологий, по результатам исследования, проведенного сетью компаний в области консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом сообщается на сайте организации.

По результатам исследования, на первом месте оказался Сингапур (62% готовности), на второй строчке - Лондон (59%), на третьей - Шанхай (55%). Пятерку лидеров замыкают Москва и Нью-Йорк (по 53%). Отмечается, что российская столица заняла ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика.

"Приятно, что современная Москва уверенно занимает лидирующие позиции среди самых "умных" городов мира. Мы видим мировые тенденции в области Smart City, понимаем все ключевые тенденции, постоянно движемся вперед и развиваемся. Сегодня передовые IT-решения внедрены в различные сферы городской жизни для удобства москвичей, что уже позволило столице достичь высоких результатов по многим параметрам умного города. В то же время исследование PricewaterhouseCoopers - это очень ценный для нас материал, который в том числе поможет определить приоритеты и скорректировать дальнейшую стратегию развития Москвы", - сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, его слова приводит сайт мэра и правительства Москвы.

PwC также оценила текущие возможности мегаполисов для внедрения технологических решений в различные социальные сферы: здравоохранение, образование, безопасность, туризм и культуру, транспорт, экономику, ЖКХ, градостроительство, взаимодействие с гражданами. Готовность оценивалась по ряду параметров, таких как наличие у города стратегий, нормативных актов для внедрения инновационных технологий, наличие источников, сетей передачи данных и инструментов для работы с данными. Также учитывалось желание самих горожан использовать инновационные решения.

Электронный опрос был проведен среди жителей нескольких крупных городов в июне 2017 года, общее число опрошенных составило 1500 человек.

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