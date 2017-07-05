Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хуснуллин: льготная ставка по ипотеке в рамках реновации должна быть 7%

Общество
5 июля, 18:58 UTC+3

Заммэра отметил, что "ипотеку надо снижать постепенно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Годовой процент по ипотечной ставке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должен равняться 7%, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы ведем переговоры с АИЖК (Агентством по ипотечному жилищному кредитованию - прим. ТАСС), пока они предложили попробовать выйти на ипотечную ставку в 9%, понимая, что ставка ЦБ (Центробанка - прим. ТАСС) снижается небольшими пунктами. В связи с этим, ипотеку надо снижать постепенно, льготная ставка по ипотеке должна быть 7%", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
3
Меркель констатировала изменение мирового порядка
4
Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры
5
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
6
Зарплаты молодых и опытных учителей не будут сильно отличаться
7
Неизвестный ранил подростка из травматического оружия в Подмосковье
Темы дня
Реклама