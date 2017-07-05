Хуснуллин: льготная ставка по ипотеке в рамках реновации должна быть 7%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Годовой процент по ипотечной ставке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должен равняться 7%, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы ведем переговоры с АИЖК (Агентством по ипотечному жилищному кредитованию - прим. ТАСС), пока они предложили попробовать выйти на ипотечную ставку в 9%, понимая, что ставка ЦБ (Центробанка - прим. ТАСС) снижается небольшими пунктами. В связи с этим, ипотеку надо снижать постепенно, льготная ставка по ипотеке должна быть 7%", - сказал он.