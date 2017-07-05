Переселенцам из пятиэтажек в Москве могут предложить 20%-ю скидку по льготной ипотеке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владельцам квартир в так называемых хрущевках в Москве, которые при переезде по программе реновации в новые дома захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить в рамках льготной ипотеки дополнительную 20%-ю скидку на жилье. Об этом сообщил на брифинге с иностранными СМИ в ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Помимо классической льготной ипотеки в рамках реновации, мы рассматриваем возможность снизить начальную стоимость жилья. К примеру, ставка может быть 9%, а цена покупки на 20% ниже", - сказал он. По его словам, в течение месяца будут подготовлены механизмы по льготной ипотеке и представлены мэру на утверждение.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.