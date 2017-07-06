Почти 40% российских заключенных отбывают наказание в третий или более раз

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Почти 40% отбывающих наказание в исправительных колониях в России попали туда уже в третий или более раз. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные ФСИН России.

Доля тех, кто осужден к лишению свободы в третий или четвертый раз, за последние 10 лет выросла вдвое (с 20% в 2006 году до 39% в 2016 году), в абсолютных цифрах - со 144 тыс. до 202 тысяч. Второй раз осужден к лишению свободы каждый четвертый из находящихся в колониях (125 тыс. человек), а доля тех, кто отбывает наказание в колонии впервые, за 10 лет резко сократилась - с 53% в 2006 году до 37% в 2016 году (с 367 тыс. до 192 тыс.).

Главный прирост дают наркотики

Общее число заключенных в исправительных колониях России за 10 лет сократилось более чем на треть - с 696 тыс. до 519 тысяч. Как отмечается в материалах исследования ФСИН, число осужденных за убийства осталось на прежнем уровне (порядка 130 тыс. человек). По большинству других самых частых статей - кражам, грабежам, разбоям, вымогательствам - число отбывающих наказание в колониях сократилось вдвое. Вдвое (с 23 тыс. до 10 тыс.) меньше стало отбывающих наказание насильников, втрое - осужденных за тяжкий вред здоровью без смертельного исхода, а осужденных за хулиганство в колониях почти не осталось (в 2006 году - 6 тыс., в 2016 году - 321 человек).

Двукратный рост отмечен лишь по количеству осужденных за преступления, связанные с наркотиками (с 65 тыс. в 2006 году до 138 тыс. в 2016 году).

"Средний" заключенный стал старше

Как и прежде, большинство отбывающих наказание в колониях - мужчины в возрасте от 25 до 55 лет (80%). Но за 10 лет резко упала доля молодых заключенных (от 18 до 25 лет) - с 29% до 15% (с 202 тыс. до 78 тыс.). Вместе с тем выросло число заключенных старше 60 лет (с 5,3 тыс. до 8,4 тыс.), их доля среди осужденных в колониях выросла с 0,7% до 1,5%. С 2,3% до 3% выросла доля отбывающих наказание в возрасте от 55 до 60 лет.

Большинство заключенных (43%) осуждены на сроки от года до 5 лет, треть (35%) - от 5 до 10 лет, каждый девятый (12%) - от 10 до 15 лет. Доля осужденных на срок свыше 15 лет выросла до 6,2% (31,6 тыс. человек).

Изменчивая альтернатива

Если 10 лет назад главной альтернативой колонии было условное наказание (в 2006 году его отбывало 510 тыс. человек), то в 2016 году их число упало вдвое - до 261 тысячи. За последние несколько лет снизилось число осужденных (до 23 тыс.) к исправительным работам, когда приговоренный отдает до 20% заработка по месту работы. Немного выросло (до 39 тыс.) число осужденных к обязательным работам - общественно полезному труду до 4 часов в день.

При этом суды стали чаще применять ограничения. С 2010 года растет число осужденных к ограничению свободы (запрет выходить из дома ночью, выезжать из муниципального образования, посещать массовые мероприятия, менять место жительства, работы или учебы). В минувшем году его отбывали 28 тысяч человек. А за последний год в три раза - с 31 тыс. в 2015 году до почти 100 тыс. в 2016 году - выросло число тех, кому суд в качестве наказания избрал запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно статистике ФСИН, редко применяется альтернатива лишению свободы в виде обязанности пройти лечение от наркомании: в 2014 году таких было 42 человека, в 2015 году - 75, в 2016 году - 158 человек.

За 2016 год альтернативные лишению свободы наказания в России отбывали 871 тыс. человек. Из них лишь 10,6 тыс. были вновь осуждены за очередное преступление.