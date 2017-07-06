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Адвокат: тест на отцовство показал, что у Хулио Иглесиаса есть 41-летний сын

Общество
6 июля, 15:37 UTC+3 /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Сам музыкант пока не признал результаты исследования

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Материал из 1 страницы
Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас

© EPA/YOUSSEF BADAWI

МАДРИД, 6 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Тест на отцовство показал, что житель испанской Валенсии Хавьер Санчес является сыном известного певца Хулио Иглесиаса.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат Фернандо Осуна, представляющий интересы возможного ребенка исполнителя.

По его словам, результат анализа на "99,99% подтвердил" данный факт. 41-летний мужчина уже много лет пытается добиться признания родства с Иглесиасом. Его матерью является португальская танцовщица, с которой певец якобы вступил в отношения, когда находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Сам исполнитель, который в настоящий момент живет в Майами, пока не признает отцовства. Отвечая на вопрос, как удалось провести тест без ведома Иглесиаса, адвокат отметил: "Детектив отправился в США и в мусоре нашел материал [для ДНК теста]".

Теперь, по словам юриста, Санчес продолжит пытаться доказать, что является сыном певца. "Сейчас мы начнем процесс, представим иск в суд, тест на отцовство снова будет пройден, но уже перед судом, чтобы подтвердить то, что мы говорим", - отметил Осуна. Он добавил, что разбирательство, вероятнее всего, будет проходить в Испании.

73-летний Хулио Иглесиас является одним из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. По официальной версии, у певца восемь детей.

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