Адвокат: тест на отцовство показал, что у Хулио Иглесиаса есть 41-летний сын

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МАДРИД, 6 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Тест на отцовство показал, что житель испанской Валенсии Хавьер Санчес является сыном известного певца Хулио Иглесиаса.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат Фернандо Осуна, представляющий интересы возможного ребенка исполнителя.
По его словам, результат анализа на "99,99% подтвердил" данный факт. 41-летний мужчина уже много лет пытается добиться признания родства с Иглесиасом. Его матерью является португальская танцовщица, с которой певец якобы вступил в отношения, когда находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.
Сам исполнитель, который в настоящий момент живет в Майами, пока не признает отцовства. Отвечая на вопрос, как удалось провести тест без ведома Иглесиаса, адвокат отметил: "Детектив отправился в США и в мусоре нашел материал [для ДНК теста]".
Теперь, по словам юриста, Санчес продолжит пытаться доказать, что является сыном певца. "Сейчас мы начнем процесс, представим иск в суд, тест на отцовство снова будет пройден, но уже перед судом, чтобы подтвердить то, что мы говорим", - отметил Осуна. Он добавил, что разбирательство, вероятнее всего, будет проходить в Испании.
73-летний Хулио Иглесиас является одним из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. По официальной версии, у певца восемь детей.