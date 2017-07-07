Роскомнадзор не знает, будет ли Дуров сотрудничать при расследовании терактов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов не знает, будет ли создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сотрудничать с российским спецслужбами при расследовании терактов. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

Заочная дискуссия между Дуровым и главой Роскомнадзора Александром Жаровым развернулась после того, как Жаров лично обратился к создателю Telegram с просьбой предоставить данные о компании для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В результате Дуров заявил, что не против внесения данных о Telegram из открытых источников в реестр ОРИ - что ведомство впоследствии и сделало, отметив, что компания не намерена предоставлять властям доступ к переписке пользователей и исполнять требования "пакета Яровой".

Иванов отметил, что анонимность Telegram и абсолютная конфиденциальность коммуникаций внутри него - это та особенность мессенджера, которая стала основой "репутационной идентификации сервиса". "Полагаю, что в публичном поле Павел Валерьевич продолжит транслировать указанную позицию, - сказал замглавы Роскомнадзора. - Однако трудно спрогнозировать, что он будет делать, когда спецслужбы с фактами на руках докажут ему, что с помощью Telegram ведется подготовка террористического акта. Что он выберет - абстрактную ценность сетевой анонимности или жизни конкретных людей?".

По мнению Иванова, существует два вида анонимности - одна, охраняющая частную жизнь пользователей, и та, "которая позволяет террористам скрывать преступные замыслы". Если первая "является благом", то вторая "недопустима в цивилизованном мире". "Необходимо разделять эти понятия", - подчеркнул Иванов.

Сведения о 85 компаниях

По данным замглавы Роскомнадзора, в настоящий момент реестр ОРИ включает сведения о 85 компаниях, в том числе 10 иностранных. По его словам, в настоящее время ведомство находится в диалоге с Apple, Twitter, Facebook и WhatsApp, Google, Microsoft и Viber. Есть и несколько компаний, которые отказались от регистрации в реестре, в настоящий момент заблокированы четыре ресурса - Zello, Line, BlackBerryMessenger, PaulKeever.

Как напомнил Иванов, реестр ОРИ появился в 2014 году в результате принятия "антитеррористического" пакета поправок в законодательство. ОРИ является "любой сайт в Интернете или онлайн-сервис, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями или файлами". ОРИ должен в течение полугода хранить данные о действиях пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов прежде всего при предотвращении или расследовании терактов.

Иванов подчеркнул, что речь не идет о чтении спецслужбами переписок пользователей, а только о метаданных. "С какого сетевого адреса фигурант расследования выходил в Интернет, какие сайты посещал, с кем переписывался, кому звонил в мессенджере, в какое время и так далее, - пояснил он. - Само содержание переписки пользователей закон об организаторах распространения информации ни хранить, ни передавать не требует".