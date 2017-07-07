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СМИ: в Бразилии закрыли уголовное дело против Джастина Бибера

Общество
7 июля, 11:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Соответствующее решение было принято судьей после перечисления певцом порядка $6 тыс. в качестве компенсации ущерба

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья бразильского штата Рио-де-Жанейро Руди Балди Левенкрон закрыл уголовное дело в отношении канадского певца Джастина Бибера, который обвинялся в преступлении против городского имущества и порче объекта культурного наследия. Как сообщила в четверг электронная версия газеты Globo, участвующие в процессе стороны - местная прокуратура и адвокаты поп-исполнителя - пришли к соглашению.

В качестве компенсации ущерба от своих действий певец перечислил 20 тыс. реалов (около $6 тыс.) в пользу бразильского Национального института по борьбе с раком (Inca). Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2013 году. Тогда Бибер, находясь в Рио-де-Жанейро, оставил надписи на стене отеля "Националь", созданного по проекту знаменитого архитектора Оскара Нимейера и его коллеги Роберту Бурле Макса. "Уважайте личное пространство", - гласила одна из них.

Власти начали расследование, но после того, как поп-исполнитель покинул Бразилию, дело было закрыто. Однако в марте текущего года по просьбе прокуратуры штата Рио-де- Жанейро резонансный процесс был возобновлен. Это решение было обусловлено тем, что Бибер объявил о намерении вновь посетить Бразилию: 29 марта у него состоялся концерт в Рио-де-Жанейро, а 1 и 2 апреля - в Сан-Паулу. Поп-звезде грозило тюремное заключение сроком от трех месяцев до года, однако в итоге наказание заменили на штраф "в связи с отсутствием у Бибера судимостей на территории Бразилии".

Канадский исполнитель не раз имел проблемы с законом в различных странах мира. В январе 2014 года один из соседей Бибера в штате Калифорния обвинил поп-звезду в том, что тот забрасывал его дом куриными яйцами, оценив ущерб в тысячи долларов. Позже певец был уличен полицией американского города Майами-Бич (штат Флорида) в лихачестве на дороге, вождении в нетрезвом виде и сопротивлении при аресте.

В апреле 2015 года аргентинские власти выдали ордер на арест Бибера в связи с делом об избиении местного фотографа после того, как певец не явился на допрос для дачи показаний. Инцидент произошел в ноябре 2013 года возле одного из ночных клубов аргентинской столицы во время гастролей канадской поп-звезды. Его телохранители избили аргентинского фотографа, который пытался запечатлеть певца, и отобрали у него фотокамеру. Предполагается, что они это сделали по приказу Бибера.

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