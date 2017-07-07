Госдума повысила порог задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла во втором, основном, чтении проект закона о повышении в три раза порога задолженности, при которой судебными приставами накладывается ограничение на выезд за рубеж.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". Согласно поправкам, порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, увеличивается с 10 тыс. до 30 тыс. руб. При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев планка остается прежней - 10 тыс. руб.

Также отмечается, что в случае невыплаты задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного погашения судебный пристав может вновь вернуть порог ограничения по выезду за границу в размере 10 тыс. руб.

Кроме того, как сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроектом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты задолженности по исполнительному документу. "По действующему законодательству снятие запрета на выезд из страны занимает длительное время. Решение об отмене запрета принимает только тот судебный пристав-исполнитель, который его установил в рамках исполнительного производства, которое он ведет. В результате этого многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать из страны, что нарушает их планы, срывает служебные и семейные дела, командировки, отдых, лечение", - отметил Крашенинников.

Теперь в редакции второго чтения законопроекта предлагается предоставить функции по снятию запрета на выезд должников, оплативших задолженность, судебным приставам-исполнителям центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов. "Они должны будут не позднее одного дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате лицом задолженности по исполнительному документу, вынести постановление о снятии ограничения на выезд, причем в электронной форме", - пояснил глава комитета.

Новые нормы могут вступить в силу с 1 октября 2017 года. "Они могут применяться даже к тем решениям по ограничению на выезд, которые были приняты в отношении должников еще до вступления в силу закона", - заключил Крашенинников.