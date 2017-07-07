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Самолет МЧС доставит двух больных детей из Москвы в Екатеринбург

Общество
7 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В полете детей будут сопровождать врачи и психологи

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России забрал двух больных детей из Москвы в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Екатеринбург вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию двоих больных детей", - сказал собеседник агентства. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

"Детей сопровождают врачи отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава и психолог МЧС России", - уточнили в МЧС.

В свою очередь в медицинских службах пояснили, что дети находились в Москве на лечении, оно продолжится в Екатеринбурге.

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