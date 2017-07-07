Самолет МЧС доставит двух больных детей из Москвы в Екатеринбург

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России забрал двух больных детей из Москвы в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"С подмосковного аэродрома Раменское в Екатеринбург вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию двоих больных детей", - сказал собеседник агентства. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
"Детей сопровождают врачи отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава и психолог МЧС России", - уточнили в МЧС.
В свою очередь в медицинских службах пояснили, что дети находились в Москве на лечении, оно продолжится в Екатеринбурге.