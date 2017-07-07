Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатам

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект, который позволит приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронных сертификатов на определенную сумму, что позволит сделать помощь более персонализированной. Об этом сообщил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.
"Для такой системы, как техническое средство реабилитации, важна персонификация. Очень важно, чтобы коляски закупались под антропометрические требования инвалидов, что сложно сделать в рамках конкурсных процедур", - пояснил министр. Поэтому, по его словам, возникла идея выпуска сертификатов.
"Пока мы такой законопроект подготовили", - сказал Топилин.
Министр отметил, что сертификат невозможно будет обналичить, либо купить то, что не положено. "Мы будем делать это в рамках пилотов. В Москве такой опыт уже есть", - добавил он.
Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства - телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. В дальнейшем практику могут распространить и на другие изделия.
Предельный размер возмещаемых расходов при приобретении ТСР с использованием сертификата предлагается определять уполномоченным органом по каждому виду технического средства реабилитации. Такой порядок обеспечит единую стоимость ТСР и услуг, полагают в Минтруде.