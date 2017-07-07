Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект, который позволит приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронных сертификатов на определенную сумму, что позволит сделать помощь более персонализированной. Об этом сообщил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.

"Для такой системы, как техническое средство реабилитации, важна персонификация. Очень важно, чтобы коляски закупались под антропометрические требования инвалидов, что сложно сделать в рамках конкурсных процедур", - пояснил министр. Поэтому, по его словам, возникла идея выпуска сертификатов.

"Пока мы такой законопроект подготовили", - сказал Топилин.

Министр отметил, что сертификат невозможно будет обналичить, либо купить то, что не положено. "Мы будем делать это в рамках пилотов. В Москве такой опыт уже есть", - добавил он.

Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства - телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. В дальнейшем практику могут распространить и на другие изделия.

Предельный размер возмещаемых расходов при приобретении ТСР с использованием сертификата предлагается определять уполномоченным органом по каждому виду технического средства реабилитации. Такой порядок обеспечит единую стоимость ТСР и услуг, полагают в Минтруде.