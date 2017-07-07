Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефтегаз" в 2018 г построит полигон для утилизации ТБО и промышленных отходов в Якутии

Общество
7 июля, 15:14 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Строительство полигона поможет ликвидировать несанкционированную свалку у реки Таас-Юрях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Ростнефтегаз" (АО "РНГ"), которая занимается разработкой участка недр Восточный блок Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, построит в 2018 году полигон для утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Об этом сообщил в пятницу замначальника отдела промышленной безопасности и охраны труда по экологии АО "РНГ" Родион Гоголев.

"В 2018 году на лицензионном участке начнёт работу полигон утилизации твердых бытовых и промышленных отходов... Это позволит ликвидировать несанкционированную свалку на берегу реки Таас-Юрях", - сказал Гоголев на заседании Общественного экологического совета в Якутске.

Также в 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию водозабор ковшевого типа для бесперебойного водоснабжения трех скважин на своем лицензионном участке. "Этот ковш будет заполняться водой в период паводка весной 2018 года, и в течение всего года не надо будет брать воду из реки Таас-Юрях", - сказал он.

Гоголев напомнил, что недавно на реке Таас-Юрях произошел инцидент, который вызвал недовольство со стороны местных жителей, так как вода в реке загрязнилась и стала непригодна к употреблению.

"Строительное освоение территории, нарушение водного баланса, изменение температуры воздуха привело к образованию селя на берегу реки Таас-Юрях, так как на участке строительства подводящего канала сосредоточены сильнольдистые грунты и подземные льды, которые оттаяли...", - сказал он.

По данным лабораторных исследований, на данный момент вода соответствует всем нормативам и пригодна для употребления. "Превышение в день схода селя было по меди, цинку, взвешенным веществам до девяти раз. На сегодня вода, по данным Роспотребнадзора, соответствует нормативам", - отметили представители республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга.

Нефтедобыча

Начало промышленной добычи нефти намечено на 4 квартал 2018 года. В Якутии у АО "РНГ" в пределах их лицензии на государственном балансе числятся 42 млн. тонн извлекаемых запасов нефти, подтвержденные оперативным подсчетом запасов, эксплуатационное бурение ведется двумя станками. В завершающую стадию входит строительство производственных мощностей на подготовку 1,29 млн. тонн ежегодной добычи нефти.

На текущий момент освоение участка недр Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ находится во второй стадии реализации проекта: завершены полевые сейсморазведочные работы, начато эксплуатационное бурение скважин, строится инфраструктура для подготовки и транспорта нефти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
3
В центре Луганска прогремел взрыв
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"
6
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
7
Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком
Темы дня
Реклама