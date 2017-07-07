"Роснефтегаз" в 2018 г построит полигон для утилизации ТБО и промышленных отходов в Якутии

ЯКУТСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Ростнефтегаз" (АО "РНГ"), которая занимается разработкой участка недр Восточный блок Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, построит в 2018 году полигон для утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Об этом сообщил в пятницу замначальника отдела промышленной безопасности и охраны труда по экологии АО "РНГ" Родион Гоголев.

"В 2018 году на лицензионном участке начнёт работу полигон утилизации твердых бытовых и промышленных отходов... Это позволит ликвидировать несанкционированную свалку на берегу реки Таас-Юрях", - сказал Гоголев на заседании Общественного экологического совета в Якутске.

Также в 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию водозабор ковшевого типа для бесперебойного водоснабжения трех скважин на своем лицензионном участке. "Этот ковш будет заполняться водой в период паводка весной 2018 года, и в течение всего года не надо будет брать воду из реки Таас-Юрях", - сказал он.

Гоголев напомнил, что недавно на реке Таас-Юрях произошел инцидент, который вызвал недовольство со стороны местных жителей, так как вода в реке загрязнилась и стала непригодна к употреблению.

"Строительное освоение территории, нарушение водного баланса, изменение температуры воздуха привело к образованию селя на берегу реки Таас-Юрях, так как на участке строительства подводящего канала сосредоточены сильнольдистые грунты и подземные льды, которые оттаяли...", - сказал он.

По данным лабораторных исследований, на данный момент вода соответствует всем нормативам и пригодна для употребления. "Превышение в день схода селя было по меди, цинку, взвешенным веществам до девяти раз. На сегодня вода, по данным Роспотребнадзора, соответствует нормативам", - отметили представители республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга.

Нефтедобыча

Начало промышленной добычи нефти намечено на 4 квартал 2018 года. В Якутии у АО "РНГ" в пределах их лицензии на государственном балансе числятся 42 млн. тонн извлекаемых запасов нефти, подтвержденные оперативным подсчетом запасов, эксплуатационное бурение ведется двумя станками. В завершающую стадию входит строительство производственных мощностей на подготовку 1,29 млн. тонн ежегодной добычи нефти.

На текущий момент освоение участка недр Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ находится во второй стадии реализации проекта: завершены полевые сейсморазведочные работы, начато эксплуатационное бурение скважин, строится инфраструктура для подготовки и транспорта нефти.