Наглядная реновация: на ВДНХ показали квартиры для переселенцев из хрущевок

Магазин без кассиров и кредит в соцсетях: будущее платежных средств и банковских операцийЭкономика и бизнес 7 июля, 19:18
Счастье в браке и без: что происходит с институтом семьиОбщество 7 июля, 19:09
Наглядная реновация: на ВДНХ показали квартиры для переселенцев из хрущевокОбщество 7 июля, 18:41
Заново влюбились: почему мы снова покупаем виниловые пластинкиКультура 7 июля, 18:38
Немец Киттель выиграл седьмой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 7 июля, 18:37
Путин пожелал участникам ралли "Шелковый путь" успехов и по-настоящему победного настрояСпорт 7 июля, 18:35
Тренерский штаб "Бруклина" положительно отнесся к решению Мозгова сыграть на ЕвробаскетеСпорт 7 июля, 18:30
Российский спутник сфотографировал из космоса портрет Путина на поле в ИталииОбщество 7 июля, 18:19
Тренер сборной Мексики по футболу Осорио дисквалифицирован на 6 матчейСпорт 7 июля, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Одной из самых интересных экспозиций Московского урбанистического форума стал шоу-рум, в котором представили макеты квартир для переселенцев из хрущевок. Ее открыл мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что реновация - это "не роскошь, а стратегия развития".
Кроме типовых квартир, на выставке представили и макет микрорайона. На нем видно, что около домов будут находиться детские и спортивные площадки, а также парковые и рекреационные зоны. Ранее, глава столицы заявлял, что квартиры переселенцам будут предоставлять в новостройках комфорт-класса.
Посмотреть на то, какие квартиры предоставят переселенцам, можно в павильоне №75 ВДНХ. Московский урбанистический форум продлится до 12 июля, вход свободный.