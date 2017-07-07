Наглядная реновация: на ВДНХ показали квартиры для переселенцев из хрущевок

Одной из самых интересных экспозиций Московского урбанистического форума стал шоу-рум, в котором представили макеты квартир для переселенцев из хрущевок. Ее открыл мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что реновация - это "не роскошь, а стратегия развития".

Кроме типовых квартир, на выставке представили и макет микрорайона. На нем видно, что около домов будут находиться детские и спортивные площадки, а также парковые и рекреационные зоны. Ранее, глава столицы заявлял, что квартиры переселенцам будут предоставлять в новостройках комфорт-класса.

Посмотреть на то, какие квартиры предоставят переселенцам, можно в павильоне №75 ВДНХ. Московский урбанистический форум продлится до 12 июля, вход свободный.