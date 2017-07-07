Петербург простился с главным редактором "Ленфильма" Светланой Кармалитой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Прощание с кинодраматургом, главным редактором киностудии "Ленфильм", заслуженным деятелем искусств России, лауреатом Государственной премии СССР Светланой Кармалитой прошло в пятницу на студии, с которой связано более четырех десятилетий ее творческой жизни. Гражданская панихида состоялась в первом павильоне, где собрались ее коллеги, друзья, почитатели, сообщает корреспондент ТАСС.

Утратой для всего российского искусства назвал уход Светланы Кармалиты глава правительства РФ Дмитрий Медведев - его телеграмма соболезнования была оглашена на панихиде. Свои соболезнования по поводу утраты в адрес студии и семьи покойной прислали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, возглавляющий попечительский совет "Ленфильма".

"То что сейчас "Ленфильм" возрождается - это, безусловно, основная заслуг Светланы Кармалиты. Именно она благодаря своей колоссальной энергии, потрясающей энергетике, деловым качеством, обаянию человеческому сделала все для того, чтобы здесь снималось кино", - сказал на панихиде спикер Законодательного собрания Санкт- Петербурга Вячеслав Макаров. Он выступил с инициативой увековечить память Светланы Кармалиты, внесшей большой вклад в отечественное киноискусство и в культурную жизнь Северной столицы.

Она мечтала по-новому прочесть "Короля Лира"

Супруга и творческий соратник кинорежиссера Алексея Германа-старшего, Светлана Кармалита создавала сценарии его фильмов "Хрусталев, машину!" и "Трудно быть богом", работа над которым продолжалась 14 лет. Исполнитель главной роли в этой последней картине мастера Леонид Ярмольник назвал Светлану Кармалиту особым человеком в своей жизни.

"Наша многолетняя работа могла не состояться, во всяком случае с моим участием, потому что за эти годы Света, наверное, раз десять снова нас соединяла с Алексеем Юрьевичем. Она была для меня единственным переводчиком с германовского на мой примитивный, и если бы не она, может быть, я не смог бы понять Алексея Юрьевича", - сказал Ярмольник.

По-особому тепло он вспомнил последний телефонный разговор со Светланой Игоревной, за несколько дней до ее кончины. Она познакомила его со своим замыслом новой экранизации "Короля Лира", где вся эта история предстает как розыгрыш, в результате которого происходит трагедия.

Эта идея очень заинтересовала и обрадовала актера: "У Светланы были серьезные планы, мы собирались с ней встречаться для того, чтобы это было одним из питерских проектов ленфильмовских". По его мнению, фильмы Алексея Германа и Светланы Кармалиты на фоне сегодняшнего кинематографа воспринимаются, как произведения созданные "в другое время и в другой цивилизации".

Помощь молодым

Режиссер Алексей Учитель вспомнил, с какой настойчивостью Светлана Кармалита совершенно бескорыстно продвигала работы перспективных молодых сценаристов, борясь с равнодушием чиновников, через которых "интересное и талантливое прорывается далеко не всегда". "Она не могла жить без всех нас, без кинематографа, без своей семьи, без Алексея Юрьевича и Алексея. И при этом она сама была очень талантлива", - сказал режиссер.

Сын знаменитой кинематографической четы Алексей Герман- младший, ныне известный кинорежиссер новой волны, сказал, что на столе у мамы осталась целая стопа сценариев, которые она читала по выходным. "Я думаю, мама прожила жизнь наполненную, счастливую, отдавая все что она могла талантливым людям, иногда не талантливым людям, но делая это абсолютно самопожертвенно и искренне", - считает режиссер.

О высоком профессионализме, замечательных человеческих качествах и творческой отваге Светланы Кармалиты говорили генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, режиссер Константин Лопушанский, писатель и киносценарист Михаил Кураев, художественный руководитель БДТ имени Георгия Товстоногова Андрей Могучий.

Отпевание Светланы Кармалиты прошло в церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади. Она похоронена на Богословском кладбище, где покоится прах ее супруга - кинорежиссера Алексея Германа.