"Ландшафты Даурии" в России и Монголии признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

ВАРШАВА, 7 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил природный объект "Ландшафты Даурии", расположенный на территории России и Монголии, в список Всемирного наследия. Об этом в пятницу сообщается в Twitter организации.

"Ландшафты Даурии" только что внесли в список Всемирного наследия", - говорится в сообщении.

The Landscapes of Dauria (#Mongolia, #RussianFederation) has just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site https://t.co/ztbb8RIMiZ #41whc pic.twitter.com/7seYZVdMyJ — UNESCO (@UNESCO) 7 July 2017

Уникальность Даурского заповедника заключается в том, что это единственный в мире экорегион, где осуществляется естественный переход от темнохвойных лесов в умеренно-континентальные луга. Эта зона характеризуется циклическим изменением климатических условий от прохладного и влажного климата до континентальной ауры засушливых степей.

Даурия характеризуется необыкновенным разнообразием различных экосистем и видов, приспособившихся к чрезвычайно резко меняющимся условиям существования. В частности, этот природный объект, располагающий крупными и мелкими степными озерами, является основным местом отдыха для более чем 3 млн перелетных птиц на пути их миграции из Сибири и Восточной Азии в Океанию и Австралию - одном из важнейших и наиболее протяженных перелетных путей в мире.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проводит в польском Кракове 41-ю сессию, во время которой запланировано рассмотрение 34 заявок на включение в список Всемирного наследия кандидатур семи природных и одного смешанного природно-культурного объекта, а также 27 культурных. Кроме того, будет проанализирована степень сохранности 99 объектов, уже включенных в список Всемирного наследия, и 55 объектов в списке Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Сессия завершит работу 12 июля.