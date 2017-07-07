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В Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря произошла экологическая катастрофа

Общество
7 июля, 19:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 7, июля. /ТАСС

Местные власти заявили, что все окружающие растения и животные могли сильно пострадать или погибнуть из-за кислотного цунами

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Экологическая катастрофа произошла в Израиле недалеко от побережья Мертвого моря.

Как сообщил Седьмой канал израильского телевидения, около 100 тысяч кубометров воды, содержащей различные кислоты, вылились в сухое русло реки Ашалим в Иудейской пустыне. Это произошло из-за прорыва плотины расположенного там накопительного резервуара для отходов завода по производству фосфатных удобрений компании Rotem Fertilizers. Зеркало водоема покрывает площадь в 2-3 га, глубина составляет до 20 метров.

В результате прорыва токсичных отходов власти вынуждены были на несколько часов перекрыть национальное шоссе номер 90 на участке Мертвое море - Айн-Тамар. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, потому что река Ашалим протекает через несколько узких ущелий, где часто проходят пешие походы для туристов.

Сотрудники Министерства по вопросам защиты окружающей среды проводят проверки на территории завода, в первую очередь - накопительного резервуара, содержимое которого отравило реку Ашалим, нанеся тем самым существенный урон природе. Жидкие токсичные отходы стекали по камням Иудейской пустыни и остановились в нескольких километрах от побережья Мертвого моря. Представители министерства и полицейские собирают свидетельства, берут пробы и ведут контроль за состоянием окружающей среды.

Министерство объявило, что закроет все водоемы компании в данном районе и призвало руководство Rotem Fertilizers принять участие в общественных слушаниях по данному вопросу. Рассматривается вопрос открытия уголовного расследования в отношении хозяина компании Ротема Амферта и партнерской компании Israel Chemicals (ICL).

Ямы в нижней части русла реки Ашалим по-прежнему наполнены токсичными отходами. Компания обязана срочно откачать их и начать работы по очистке всей пострадавшей части сухого русла реки. Специалист Министерства по вопросам защиты окружающей среды Одед Нецер предположил, что "все окружающие растения и животные, возможно, сильно пострадали или погибли из-за кислотного цунами". На полную очистку природного окружения могут уйти годы.

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