Акция службы детской психологической помощи "Капитан доверие" стартовала в Казани

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КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Социальная акция "Капитан доверие", рассказывающая о службе экстренной психологической помощи, началась в пятницу в Казани. Акция пройдет в девяти городах Поволжья с 7 по 16 июля.
"Каждый год ищем форматы, чтобы как можно больше детей узнали о телефоне доверия. В этом году пришла в голову такая интересная идея - использовать тему реки, капитана, пиратов. Нам показалось, что детям интерактивный формат интересен", - рассказала ТАСС руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Оксана Иванникова.
Дети приняли участие в познавательных конкурсах, интерактивном квесте и флешмобе. Главным героем стал Капитан доверие, который с участниками акции победил пиратов. Он в игровой форме рассказал детям, как преодолеть свои страхи, наладить отношения с родителями и сверстниками.
Затем пять победителей поднялись на корабль, чтобы отыскать сундук с заветным номером телефона. Все желающие смогли анонимно опустить в этот сундук листочки с личными вопросами.
После Казани корабль "Капитана доверия" с номером телефона 8-800-2000-122 на носу отправится по Волге в Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и Волгоград. В каждом из городов организаторы будут рассказывать о телефоне доверия, о работе психологов службы.
Единый общероссийский детский телефона доверия для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помощь оказывается во всех субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день детский телефон доверия принял уже более 7 млн звонков. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.