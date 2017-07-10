Ростех готов производить лекарства из субстанций с содержанием опиатов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ростех не интересует отрасль выращивания опийных растений на территории РФ в медицинских целях, однако корпорация могла бы заняться производством лекарств из полученной субстанции, сказал в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Растить опиум для народа? Нет-нет, только не мы! У нас ни плантаций, ни возможностей, ни, честно говоря, желания заниматься данной темой. Производить лекарства из готового сырья на имеющемся оборудовании можем. Это - пожалуйста", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпромторг ранее внес в правительство законопроект, разрешающий культивирование опиатов для производства медицинских препаратов. Речь идет о ряде сильнодействующих обезболивающих препаратов, которые используются при оказании паллиативной помощи. Эти лекарства производятся на основе пяти опийных субстанций, которые в настоящее время поставляются из США, Франции, Испании и Великобритании.

Сейчас такую работу в РФ можно проводить только в научных целях. Для производства медпрепаратов приходится покупать за рубежом сыворотки и производить медпрепараты - этим занимается Московский эндокринный завод. Поскольку только он имеет право на работу с опийными веществами, предполагается, что завод также займется и выращиванием опийных растений.

В интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что данная мера позволит увеличить долю необходимых для создания лекарств отечественных сывороток с 0% до 80%.

Для посева растений предполагается выделить порядка 200 гектаров в южном регионе РФ с мягким климатом. Культивирование мака и производство наркотических лекарственных средств останется монополией государства.