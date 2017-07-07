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В Сеуле обсудили роль российских и южнокорейских СМИ в двусторонних отношениях

Общество
7 июля, 21:50 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 7, июля. /ТАСС

Стороны обсудили перспективы развития отношений РФ и США, видение российскими и южнокорейскими СМИ системы безопасности в регионе Северо-Восточной Азии

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СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Участники семинара представителей СМИ в рамках программы "Диалог Россия - Республика Корея" обсудили в пятницу в Сеуле предложения по развитию российско-южнокорейских отношений.

Российскую сторону представляли президент Всемирной ассоциации российской прессы Виталий Игнатенко, директор по стратегии АО "Коммерсантъ" Виктор Лошак, руководитель Дирекции историко-публицистических программ ОРТ Леонид Млечин и другие. Корейскую сторону представляли авторитетные журналисты, члены руководства различных изданий и специалисты в области масс-медиа.

Стороны обсудили перспективы развития отношений РФ и США, видение российскими и южнокорейскими СМИ системы безопасности в регионе Северо-Восточной Азии, а также роль СМИ в развитии двусторонних отношений.

Проблема опосредованности

Заместитель главного редактора газеты Chosun ilbo Чон Пён Сон, в частности, согласился с мнением российского докладчика о том, что одной из доминирующих тенденций является "опосредованность формирования образа России в южнокорейских средствах массовой информации, которая происходит под сильным влиянием западных и в первую очередь американских СМИ".

В то же время он отметил, что "зачастую российские государственные органы отвечают на запросы иностранных журналистов спустя недели или даже месяцы, когда тема уже теряет актуальность". В качестве примера он привел ситуацию, когда за четыре года работы в РФ ему удалось получить лишь одно интервью с представителем властей.

Это одна из основных причин, по которым даже имеющие в России своих корреспондентов южнокорейские СМИ зачастую вынуждены ссылаться на западные масс-медиа, тем самым разделяя их позицию, зачастую довольно критичную в отношении Москвы, полагает Чон Пён Сон.

Более четкий образ России

Участники дискуссии также согласились, что в отличие от ситуации, которая наблюдалась вплоть до конца 1990-х годов, в последнее время в южнокорейских средствах массовой информации "стал вырисовываться более-менее четкий образ России", хотя подход южнокорейских журналистов к освещению основных событий во внутренней и внешнеполитической жизни РФ "далеко не всегда можно назвать объективным".

Лучшее понимание

Несмотря на это, стороны пришли к выводу, что за 27 лет, которые прошли с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом, корейцы стали гораздо лучше представлять ситуацию в России. Это объясняется целым рядом причин, среди которых присутствует и важная роль средств массовой информации, резюмировали докладчики.

Платформа для "народной дипломатии"

"Диалог Россия - Республика Корея" - это платформа для сотрудничества и обмена, созданная в 2010 году по договоренности глав Южной Кореи и РФ в ходе саммита 2008 года. Диалог нацелен на обеспечение последовательного и стабильного двустороннего сотрудничества и поиск взаимовыгодных мер совместного развития.

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