В Сеуле обсудили роль российских и южнокорейских СМИ в двусторонних отношениях

ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровняхПолитика 7 июля, 22:52
Концерт для лидеров G20 в Гамбурге прошел под аккомпанемент протестовМеждународная панорама 7 июля, 22:22
Сто историй о ФинляндииКультура 7 июля, 22:19
Грищук обыграл венгра Раппорта во втором туре этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 7 июля, 21:34
Комитет ЮНЕСКО внес шесть новых объектов в список Всемирного наследияОбщество 7 июля, 21:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Участники семинара представителей СМИ в рамках программы "Диалог Россия - Республика Корея" обсудили в пятницу в Сеуле предложения по развитию российско-южнокорейских отношений.
Российскую сторону представляли президент Всемирной ассоциации российской прессы Виталий Игнатенко, директор по стратегии АО "Коммерсантъ" Виктор Лошак, руководитель Дирекции историко-публицистических программ ОРТ Леонид Млечин и другие. Корейскую сторону представляли авторитетные журналисты, члены руководства различных изданий и специалисты в области масс-медиа.
Стороны обсудили перспективы развития отношений РФ и США, видение российскими и южнокорейскими СМИ системы безопасности в регионе Северо-Восточной Азии, а также роль СМИ в развитии двусторонних отношений.
Заместитель главного редактора газеты Chosun ilbo Чон Пён Сон, в частности, согласился с мнением российского докладчика о том, что одной из доминирующих тенденций является "опосредованность формирования образа России в южнокорейских средствах массовой информации, которая происходит под сильным влиянием западных и в первую очередь американских СМИ".
В то же время он отметил, что "зачастую российские государственные органы отвечают на запросы иностранных журналистов спустя недели или даже месяцы, когда тема уже теряет актуальность". В качестве примера он привел ситуацию, когда за четыре года работы в РФ ему удалось получить лишь одно интервью с представителем властей.
Это одна из основных причин, по которым даже имеющие в России своих корреспондентов южнокорейские СМИ зачастую вынуждены ссылаться на западные масс-медиа, тем самым разделяя их позицию, зачастую довольно критичную в отношении Москвы, полагает Чон Пён Сон.
Участники дискуссии также согласились, что в отличие от ситуации, которая наблюдалась вплоть до конца 1990-х годов, в последнее время в южнокорейских средствах массовой информации "стал вырисовываться более-менее четкий образ России", хотя подход южнокорейских журналистов к освещению основных событий во внутренней и внешнеполитической жизни РФ "далеко не всегда можно назвать объективным".
Несмотря на это, стороны пришли к выводу, что за 27 лет, которые прошли с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом, корейцы стали гораздо лучше представлять ситуацию в России. Это объясняется целым рядом причин, среди которых присутствует и важная роль средств массовой информации, резюмировали докладчики.
"Диалог Россия - Республика Корея" - это платформа для сотрудничества и обмена, созданная в 2010 году по договоренности глав Южной Кореи и РФ в ходе саммита 2008 года. Диалог нацелен на обеспечение последовательного и стабильного двустороннего сотрудничества и поиск взаимовыгодных мер совместного развития.