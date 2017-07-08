В столице впервые пройдет День московского транспорта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый в истории столицы День московского транспорта пройдет 8 июля. Большая праздничная программа будет представлена в Парке Горького, в Сокольниках, на ВДНХ, и Фрунзенской набережной. Там пройдет выставка ретротехники. Праздник завершится фейерверком и ночным велопарадом, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"День московского транспорта объединит разные транспортные праздники и будет отмечаться каждый год во вторую субботу июля. Помимо праздничной программы 8 июля в Москве откроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена, Аэроэкспресса и ситуационный центр ЦОДД", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Выставка ретротранспорта

Ретроколонна старинных автобусов и троллейбусов проследует от улицы Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной, где развернется праздничная экспозиция. Выставка будет открыта для всех желающих с 11:00 до 17:00. Москвичи и гости столицы смогут увидеть автобус ЗиС-8, известный по кинокартине "Место встречи изменить нельзя", и МТБ-82Д - "синий троллейбус" Булата Окуджавы.

Рядом с каждой из ретромоделей городского транспорта будут работать актеры в исторических костюмах. Гостей праздника ждет развлекательная программа с конкурсами, призами и памятными сувенирами. На сцене выступят музыкальные и творческие коллективы.

Велофест и фристайл на роликах

В Парке Горького откроется мобильный велопарк. Гости увидят коллекционные велосипеды, "фан"-велосипеды, велосипеды городских программ "Велобайк" и "Электробайк" и другие. Кроме того, здесь пройдет велофест, где всех желающих научат фигурному вождению и другим необычным элементам управления.

Будут работать школа фристайла на роликах, зона с советскими игровыми автоматами, такими как "Обгон", "Ралли", "Гонки", "Магистраль" и "Велосиломер".

На ВДНХ пройдут показательные выступления пилотажной группы "Каскад" столичного управления ГИБДД, команды по мотофристайлу FERZ, авто- и мотоклуба "Московская полиция". Свое мастерство покажет детско-юношеская мотоциклетная группа, а также спортсмены мототриала и стантрайдинга. Гости смогут посетить фотозону, где им представят различные виды мотоциклетной техники, ретромодели и штатный автобус ГИБДД.

В музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" состоится серия лекций на транспортную тему. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Экскурсия в электродепо

Пассажиры московского метрополитена с 10 часов утра смогут посетить выставку ретровагонов на станции "Партизанская". На третьем станционном пути будут представлены бережно отреставрированные и сохраненные для экспозиций вагоны: Г, Д, Е, УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА-001. Выставка будет работать в течение двух выходных дней, об истории каждого экспоната расскажет профессиональный экскурсовод.

Желающие также смогут посетить экскурсию в электродепо "Измайлово". Это одно из старейших электродепо московского метрополитена с уникальной историей. Здесь посетители не только узнают о том, как работает электродепо, но также увидят, как выглядела станция "Первомайская" с 1954 по 1961 годы. В депо проведут несколько экскурсий, запись на которые была открыта заранее.

Робот Метроша поздравит с праздником

Создавать праздничную атмосферу в парках будут участники проекта "Музыка в метро", а в парке "Сокольники" горожанам о московском метрополитене расскажет дружелюбный робот Метроша. Юных посетителей парка "Сокольники" пригласят в интерактивную зону "Азбука безопасности", где их ждут познавательные викторины и проверка знаний правил дорожного движения с выдачей детских водительских удостоверений. Практические навыки они продемонстрируют на автодроме - безопасной обучающей трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

Кроме того, на станции "Комсомольская" Сокольнической линии пассажиры смогут познакомиться с профессиями метрополитена. На балконах станции 7 июля, в преддверии Дня Московского транспорта, открылась фотогалерея с портретами сотрудников метрополитена в форменной одежде.

Также ко Дню московского транспорта метрополитен подготовил 600 тыс. тематических билетов "Единый" на все виды поездок. Они уже продаются во всех кассах метро и Московского центрального кольца. В оформлении бланков использован логотип праздника, а также информация о главных городских праздничных площадках.

Ночной кинопоказ в метро

В ночь на 9 июля московский метрополитен также станет киноплощадкой в рамках празднования Дня Московского транспорта. На одной из станций состоится премьерный кинопоказ фильма "Тень" российского режиссера Дмитрия Светозарова, в котором главные роли сыграли Михаил Пореченков, Юрий Стоянов и Варвара Щербакова. Для создания атмосферы настоящего кинозала на платформе установят экран и кресла.

Кинозрителями станут участники третьего ночного велопарада, подписчики официальных пабликов московского метрополитена в социальных сетях, создатели фильма и другие гости.

Ограничение для движения транспорта

В день праздника день праздника будет ограничено движение на трех улицах столицы. С 04:00 до 23:00 будет закрыт Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды.

"В общей сложности праздник будет почти для 160 тыс. сотрудников и московского метрополитена, и Мосгортранса, и коммерческих перевозчиков, и пригородных железнодорожников, и таксистов. Мы рассчитываем, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 100 тыс. москвичей", - отметил Ликсутов.

Закончится День московского транспорта на Фрунзенской набережной, где пройдет фейерверк-шоу и будет дан старт третьему ночному велопараду. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях может принять участие около 100 тыс. человек.