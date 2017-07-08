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Хореограф Большого театра Егор Симачев провел урок балета на высокогорном мосту в Сочи

Общество
8 июля, 11:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, июля. /ТАСС

Участниками необычного урока на высоте 240 метров над ущельем стали юные воспитанники балетной студии и все желающие

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© Пресс-служба "Скайпарка Сочи"

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Хореограф Большого театра Егор Симачев провел мастер-класс балета на одном из самых длинных в мире подвесных мостов, построенном в горном парке Сочи. Участниками необычного урока на импровизированном станке на высоте 240 метров над ущельем стали юные воспитанники балетной студии и все желающие, сообщила в субботу пресс-служба "Скайпарка Сочи".

"В качестве балетного станка воспитанники Мастерской балета Егора Симачева использовали "Скайбридж" - один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире, длина подвесной части - 439 метров. Всего в уроке участвовало около 15 детей, самой юной участнице было всего три года", - говорится в сообщении.

По словам самого хореографа, высокогорный урок имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса. "Это то, что до нас не делал никто в мире, это должно быть заявкой в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые ученики вышли на такую конструкцию шатающуюся, совершенно невероятную, и отзанимались балетом", - приводит пресс-служба слова Симачева.

Еще одной заявкой на рекорд может стать шпагат на перилах моста над ущельем на высоте 240 метров, выполненный преподавателем балетной студии Ольгой Селивановой. В планах хореографа Егора Симачева - организация выступлений артистов балета на построенной в горах под Сочи концертной площадке.

Парк развлечений "Скайпарк Сочи" известен тем, что здесь с подвесного моста совершаются прыжки на эластичном тросе длиной в 207 метров. Ранее посетителями парка уже был установлен ряд мировых рекордов. Самым возрастным прыгуном с этого моста является ветеран труда 87-летний Борис Графов. 63-летний москвич Михаил Панов установил мировой рекорд для людей своего возраста, совершив 10 прыжков подряд.

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