Арктический плавучий университет вышел в рейс из Архангельска на Землю Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ-2017) на судне "Профессор Молчанов" в субботу отправился в рейс из Архангельска на Новую Землю и на Землю Франца-Иосифа (ЗФИ). В составе экспедиции 58 человек, больше половины из них - иностранцы: представители Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии.

"Все мы ощущаем глобальные вызовы человечеству, связанные с изменениями климата. Например, аномально холодное лето в этом году в России. Арктика - это кухня погоды, многие процессы формируются именно там. Чтобы понять ее, адаптироваться, мы должны ее изучить, это одна из основных задач нашей экспедиции", - сказал ТАСС руководитель экспедиции АПУ-2017 Константин Зайков.

Он обратил внимание, что плавучий университет - это не только исследовательский, но и образовательный проект. В рейсе участвует 30 студентов из различных вузов России и других стран.

Маршрут экспедиции: Архангельск - Оранские острова - мыс Желания (Новая Земля) - остров Галля (ЗФИ) - остров Хейса (ЗФИ) - остров Джексона (ЗФИ) - остров Рудольфа (ЗФИ) - остров Гукера (ЗФИ) - остров Нортбрука (ЗФИ) - остров Белл (ЗФИ) - Архангельск. В маршруте возможны изменения. Как сообщил ТАСС госинспектор национального парка "Русская Арктика" Николай Гернет, в акватории Земли Франца-Иосифа сложная ледовая обстановка, в связи с чем судно сможет пройти не везде. "Более-менее (пройдет) у мыса Флора острова Нортбрука и у мыса Тегетхоф острова Галля. Но еще есть время, на ЗФИ лето начинается", - сказал Гернет.

До первой запланированной точки - Оранских островов - плавучий университет дойдет 13-14 июля. Рейс завершится 28 июля в Архангельске.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.