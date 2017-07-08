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Telegraph: британские зоозащитники требуют права проникновения на частную территорию

Общество
8 июля, 15:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По действующим законам, защитники животных, заподозрившие человека в жестоком обращении с домашним питомцем, вызывают полицию и уже с ее помощью проникают на территорию частных владений

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ЛОНДОН, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские защитники животных требуют от правительства Соединенного Королевства наделить их правами, позволяющими на законных основаниях проникать на территорию частной собственности в случае возникновения подозрений в жестком обращении с домашними питомцами. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, благотворительная организация Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) уже ведет переговоры с властями о предоставлении законных полномочий своим сотрудникам, которые смогут беспрепятственно проникать в сады и хозяйственные постройки без ведома полицейских. Мера не будет распространяться на жилые дома, куда доступ возможен в сопровождении сотрудников правоохранительных органов и по решению суда.

Данная инициатива подверглась критике со стороны некоторых депутатов, которые ранее уже обвиняли зоозащитников в изъятии животных у "незащищенных, больных и пожилых людей". "RSPCA - это благотворительная организация, а не частная полиция", - сказал один из парламентариев.

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Согласно действующим правилам, активисты организации, заподозрившие того или иного человека в жестоком или неподобающем обращении с домашним питомцем, сначала вызывают полицию и уже с ее сотрудниками проникают на территорию частных владений. Если состояние животного вызывает беспокойство, то его могут забрать и начать поиск нового хозяина. В RSPCA объясняют важность претворения в жизнь выдвинутой инициативы необходимостью срочного изъятия животных, которые "находятся в бедственном положении, чтобы не ожидать приезда полицейских, продлевая таким образом их страдания".

Председатель RSPCA Дафни Харрис отметила, что ее организация в соответствии с буквой закона планирует расширить полномочия зоозащитников к 2021 году, чтобы "помочь спасти братьев наших меньших". Общественные активисты рассчитывают на то, что власти пойдут им навстречу на фоне проведенного сокращения штата полицейских по всей стране.

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