Telegraph: британские зоозащитники требуют права проникновения на частную территорию

Мединский пригрозил "показательной поркой" за незаполнение каталога Музейного фондаКультура 8 июля, 16:26
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под ПетербургомКультура 8 июля, 16:22
Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при АвстрииСпорт 8 июля, 16:12
Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отмененСпорт 8 июля, 16:03
"Кубань" разгромила "Томь" в матче первого тура ФНЛСпорт 8 июля, 15:59
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспортаОбщество 8 июля, 15:47
Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 8 июля, 15:41
Воспитанники детского дома победили команду Общественной палаты РФ в футбольном матчеСпорт 8 июля, 15:04
Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашениюОбщество 8 июля, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские защитники животных требуют от правительства Соединенного Королевства наделить их правами, позволяющими на законных основаниях проникать на территорию частной собственности в случае возникновения подозрений в жестком обращении с домашними питомцами. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.
По данным издания, благотворительная организация Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) уже ведет переговоры с властями о предоставлении законных полномочий своим сотрудникам, которые смогут беспрепятственно проникать в сады и хозяйственные постройки без ведома полицейских. Мера не будет распространяться на жилые дома, куда доступ возможен в сопровождении сотрудников правоохранительных органов и по решению суда.
Данная инициатива подверглась критике со стороны некоторых депутатов, которые ранее уже обвиняли зоозащитников в изъятии животных у "незащищенных, больных и пожилых людей". "RSPCA - это благотворительная организация, а не частная полиция", - сказал один из парламентариев.
Согласно действующим правилам, активисты организации, заподозрившие того или иного человека в жестоком или неподобающем обращении с домашним питомцем, сначала вызывают полицию и уже с ее сотрудниками проникают на территорию частных владений. Если состояние животного вызывает беспокойство, то его могут забрать и начать поиск нового хозяина. В RSPCA объясняют важность претворения в жизнь выдвинутой инициативы необходимостью срочного изъятия животных, которые "находятся в бедственном положении, чтобы не ожидать приезда полицейских, продлевая таким образом их страдания".
Председатель RSPCA Дафни Харрис отметила, что ее организация в соответствии с буквой закона планирует расширить полномочия зоозащитников к 2021 году, чтобы "помочь спасти братьев наших меньших". Общественные активисты рассчитывают на то, что власти пойдут им навстречу на фоне проведенного сокращения штата полицейских по всей стране.