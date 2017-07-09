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VI "Летний кампус Президентской академии" открывается в Татарстане

Общество
9 июля, 0:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, июля. /ТАСС

Участникам "Летнего кампуса" РАНХиГС станут более 210 студентов, сообщили организаторы

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КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Ежегодный образовательный "Летний кампус Президентской академии" начинает свою работу в воскресенье в Иннополисе (Татарстан). Более 200 студентов из 32 стран примут участие в работе кампуса, сообщили организаторы.

"В этому году участниками "Летнего кампуса" РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) станут более 210 студентов. Лучшие студенты были отобраны из порядка 3500 заявок. Зарубежные студенты прибудут из 32 стран мира. В их число входят Швейцария, Канада, Китай, Индия, Голландия, Сингапур, Турция, Италия и Испания, и многие другие", - говорится в сообщении.

"Летний кампус Президентской академии" - ежегодный международный образовательный проект для молодежи. Учебная программа кампуса состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами. За время работы кампуса перед участниками выступят порядка 20 иностранных лекторов из восьми стран мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана. Мероприятие проводится с целью личностного и профессионального роста студентов.

Проект создан по инициативе РАНХиГС, правительства Татарстана. VI по счету кампус проходит с 7 по 20 июля в городе Иннополис под Казанью.

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