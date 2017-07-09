В Ленинградской области прошел праздник в честь дня Тихвинской иконы Божией Матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Праздник традиционной народной музыки "Праздничные звоны", посвященный Тихвинской иконе Божией Матери, собрал в воскресенье на площадях города Тихвина (Ленинградская область) несколько тысяч зрителей и участников народных гуляний.

Фестиваль "Праздничные звоны" позиционируется как "музыкальное приношение в честь дня Тихвинской иконы Божией Матери, он всегда проходит в день явления иконы, 9 июля", - пояснила корреспонденту ТАСС его организатор тихвинский фольклорист Нина Видякина. Первый фестиваль состоялся в Тихвине, на родине композитора Николая Римского-Корсакова, чья музыка наполнена народными темами, в 1998 году.

"Еще не было в то время ни одного колокола на звоннице. Территория Богородичного Успенского мужского монастыря, основанного Иваном Грозным, была пустынна, лишь немногие слушатели пришли в Крестовоздвиженскую церковь, где проходил фестиваль", - вспоминает Нина Видякина.

В 2004 году фестиваль стал частью культурной среды вокруг важного события в духовной жизни страны - возвращения в Россию, в Богородичный Успенский монастырь Тихвинской иконы Божией Матери.

"Тогда перед нами стал вопрос, какое место может занимать фольклор в таком событии, как может вписаться в церковный праздник с его строгим уставом? Решили опереться на некогда неразрывную связь православия и народной культуры, - говорит собеседница агентства. - Основы духовной жизни народа воспитывались и укреплялись церковью, и вокруг этих устоев строилась его жизнь. Духовное начало пронизывало весь быт и творчество людей".

История иконы

Предание гласит о явлении иконы Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвине 9 июля 1383 года. В 1920-е годы после закрытия монастыря икона стала экспонатом местного краеведческого музея. Во время фашистской оккупации Тихвина в ноябре 1941 года икону вывезли из города и передали Псковской духовной миссии

Затем она попала в американскую зону оккупации Германии. С 1950 по 2004 год образ находился в Свято-Троицком соборе в Чикаго. 8 июля 2004 года был передан в Богородичный Успенский монастырь после его возрождения и освящения.

Первая фольклорная телеэкспедиция

Праздник стал объектом изучения первой фольклорной телеэкспедиции "Петербургская губерния". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС Елена Каселева, руководитель Ленинградского областного отделения Российского фольклорного союза и продюсер телеэкспедиции, которая проводится на средства гранта правительства региона и входит в число мероприятий празднования 90-летия создания области.

"Мы увидели на улицах Тихвина атмосферу народного праздника, познакомились с людьми, которые поддерживают традицию и даже с теми, кто помнит по рассказам родителей, как еще до войны Тихвинскую икону Божией Матери выносили на центральную площадь в день ее явления, 9 июля. Сейчас здесь стоит памятник Ленину", - рассказала Елена Киселева.

Первая часть праздника была построена в концертном формате. Перед публикой выступили фольклорные коллективы из Великого Новгорода, Порхова, Смоленска, Санкт-Петербурга и Тихвина. Затем коллективы сошли со сцены и устроили общее народное гулянье, не делая различия между артистами и зрителями.

Экспедиция "Петербургская губерния" вошла в число мероприятий, посвященных 90-летию Ленинградской области, ее итогом станет документально-художественный фильм о традиционной народной культуре региона, который покажут на одном из телеканалов 4 ноября в День народного единства. Научно-методическую поддержку проекту оказывают Санкт- Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Российский этнографический музей, Государственный центр русского фольклора при Роскультпроекте Министерства культуры. В работе экспедиции примут участие представители Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

В центре внимания участников телеэкспедиции две группы объектов исследования. Это ключевые этнокультурные события: конкурс красоты и девичьих умений "Покровские смотрины", престольный праздник в деревне Александровке Гатчинского района Ленобласти "С именем Александра Невского", фестиваль культуры, истории, народных традиций и ремесел славянских и финно-угорских народов "Кукушка" в Выборге, фестиваль "Праздничнее звоны" в Тихвине.

Вторую часть экспедиции посвятят изучению лучших практик по сохранению объектов нематериального культурного наследия. Их определят в ходе конкурса, который организуют в рамках проекта под названием "Петербургская губерния".