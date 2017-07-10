Турпоток из Японии в Приморье за полгода вырос на 250%

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Туристический поток из Японии в Приморье за первые шесть месяцев года вырос сразу на 250% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг более 7 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник департамент туризма администрации Приморского края.

"Из этой страны (Японии - прим. ТАСС) к нам приехало более 7 тысяч гостей. Цифра лишь немного уступает итоговому показателю 2016 года - тогда в Приморье побывали 8,7 тысячи японских путешественников. По отношению же к периоду первого полугодия минувшего года прирост составил почти 250%", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, такой результат стал возможен благодаря целенаправленной работе сразу по нескольким направлениям, основным из которых стало продвижение туристских продуктов и ресурсов края на различных международных мероприятиях. Сыграло роль и увеличение числа заходов океанских круизных лайнеров во Владивосток, на которых охотно путешествуют туристы из Японии.

Всего же за первую половину года Приморье посетили 280 тыс. иностранных туристов, что на 20% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Традиционно больше всего туристов приезжает из Китая. Турпоток из этой страны вырос на 10% и составил 186 тыс. человек.

Также продолжает расти турпоток из Республики Корея. Почти 35 тыс. туристов из этой страны посетили Приморье с начала года. Это на 80% больше аналогичного показателя прошлого года.

По итогам 2016 года регион посетили 570 тыс. иностранных туристов. Это 70% от всего количества иностранцев, посетивших все регионы Дальнего Востока.