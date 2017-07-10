Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программисты из Петербурга выиграли 1 млн руб. на чемпионате VK Cup 2017

Общество
10 июля, 15:57 UTC+3

Турнир проводится соцсетью "ВКонтакте" и проектом Codeforces

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ВКонтакте

Программисты из Санкт-Петербурга Станислав Ершов и Айдар Саранов выиграли чуть более 1 млн руб. на чемпионате по программированию VK Cup 2017. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте". Финал турнира, организаторами которого являются социальная сеть и проект Codeforces, прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Второе место по итогам заключительного этапа заняли представители Москвы Владислав Макеев и Михаил Ипатов. Третью строчку поделили Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова. Всего в финал вышли 20 команд из семи стран, в том числе из США, Великобритании и Германии. На заключительном этапе участникам было необходимо решить семь заданий разной степени сложности.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов отметил, что турнир собрал сильнейших специалистов. "Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира", - рассказал Рогозов.
 
Призы чемпионата соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления: 1 048 576 руб. за 1-е место, 524 288 руб. за 2-е место, 262 144 руб. за 3-е место и 131 072 руб. за места с 4-го по 8-е. Общий призовой фонд составил 2 490 368 руб.
 
Всего участниками VK Cup 2017 стали 2736 команд из 52 стран.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"
Темы дня
Реклама