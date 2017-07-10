Программисты из Петербурга выиграли 1 млн руб. на чемпионате VK Cup 2017

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Программисты из Санкт-Петербурга Станислав Ершов и Айдар Саранов выиграли чуть более 1 млн руб. на чемпионате по программированию VK Cup 2017. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте". Финал турнира, организаторами которого являются социальная сеть и проект Codeforces, прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.
Второе место по итогам заключительного этапа заняли представители Москвы Владислав Макеев и Михаил Ипатов. Третью строчку поделили Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова. Всего в финал вышли 20 команд из семи стран, в том числе из США, Великобритании и Германии. На заключительном этапе участникам было необходимо решить семь заданий разной степени сложности.