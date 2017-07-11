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Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне

Общество
11 июля, 10:05 UTC+3

Ковчег с мощами будет выставлен в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры с 13 по 28 июля

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

13 июля частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставят из Москвы, где святыне поклонились более миллиона человек, в Санкт-Петербург.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. Принесение его мощей в Россию — уникальное событие: впервые за 930 лет святыня покинула Италию, где хранилась все это время. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года.

ТАСС подготовил специальную памятку для паломников.

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