Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне

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Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святынеОбщество 11 июля, 10:05
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13 июля частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставят из Москвы, где святыне поклонились более миллиона человек, в Санкт-Петербург.
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. Принесение его мощей в Россию — уникальное событие: впервые за 930 лет святыня покинула Италию, где хранилась все это время. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года.
ТАСС подготовил специальную памятку для паломников.