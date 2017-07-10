Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 100-летия государственной архивной службы

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2018 году празднование векового юбилея государственной архивной службы России.
В указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что Федеральное архивное агентство должно "обеспечить подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России". Путин также рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке мероприятий.
В 1918 году было создано Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР. С тех пор служба несколько раз меняла название, с 2004 это Федеральное архивное агентство.
Архивный фонд РФ - это более 500 млн. единиц хранения, собираемых с ХI века. Это документы, "отражающие материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов РФ и содержащие сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, ее внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры", отмечается на сайте Федерального архивного агентства.