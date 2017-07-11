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Евкуров: в Ингушетии откроют филиал одного из ведущих технологических вузов РФ

Общество
11 июля, 2:13 UTC+3 МАГАС МАГАС 11, июля. /ТАСС

Какое из учебных заведений "придет в Ингушетию", глава республики не уточнил

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МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетия ведут переговоры о создании в республике филиала одного их ведущих технологических высших учебных заведений России. Разрешение правительства получено, сообщил в понедельник журналистам глава республики Юнус-Бек Евкуров на пресс-конференции в Магасе по случаю 25-летия образования Республики Ингушетия.

Вузы и колледжи

"Сегодня мы были в Энергетическом колледже в Малгобекском районе. Не каждое высшее учебное заведение может похвастаться такими современными корпусами", - рассказал он, добавив, что правительство РФ "разрешило заключить соглашение и Минобрнауки РФ дало согласие" на то, чтобы "принять на базе этого энергетического колледжа один из филиалов технического вуза страны". Какое из учебных заведений "придет в Ингушетию", глава республики не уточнил.

Евкуров также высоко оценил базу для получения среднего специального образования. "Политехнический колледж в Назрани, совершенно новая база, новые корпуса и порядка 67 новых профессий которым там обучаются дети. По линии "Роснефти" открыты классы нефтяные и там создана одна из совершенных в стране по технической оснащенности база", - отметил он.

Школы и детские сады

Говоря о проблемах в образовании в целом, обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях и о ликвидации трехсменной системы обучения в школах, Евкуров отметил, что вопрос этот не решался в течении всего советского периода. Ситуацию, по его словам, удалось переломить всего за пять лет.

"70 лет советской власти не дало республике столько, сколько мы построили буквально за пять лет. У нас было 26-27 детских садика и они были в приспособленных помещениях. А сегодня их почти под 80. Мы достигли почти 58% обеспеченности дошкольными местами", - сообщил он.

"Если брать школы, то в момент образования республики 32% школ были трехсменные. Сегодня мы вышли на ноль, но в нескольких школах могут появится трехсменки, поэтому в этом году мы начинаем строительство шести школ и шести дошкольных образовательных учреждений", - уточнил Евкуров.

По его данным в момент образования самого молодого субъекта России в односменную школу имели возможность ходить лишь 6-7% детей, остальные - в три и две смены. "Теперь у нас 42% школ двухсменки. Это огромный прорыв и конечно качество образование на другом уровне", - подчеркнул глава Ингушетии.

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