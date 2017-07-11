Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэру Даугавпилса предъявили претензии за общение с журналистами на русском языке

Общество
11 июля, 12:35 UTC+3 РИГА РИГА 11, июля. /ТАСС

Отмечается, что Андрей Элксниньш должен предоставить объяснения до 13 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 11 июля. /ТАСС/. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии потребовал от мэра второго по величине города страны Даугавпилса Андрея Элксниньша разъяснить, почему тот использовал русский язык на пресс-конференции. Об этом мэр сообщил во вторник.

"На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском... На русском ему и ответил... Получил "письмо счастья" от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто", - написал Элксниньш на своей странице в Facebook.

Как указано в письме от ЦГЯ, фото которого Элксниньш выложил на своей странице, мэр должен предоставить объяснения до 13 июля. По сообщению ведомства, если мэр собирался использовать на пресс-конференции иностранный язык, каковым в Латвии считается русский, он должен был обеспечить перевод на латышский.

Ранее в этом году ЦГЯ Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на €50 за то, что тот использовал русский язык во время неформальной встречи со школьниками. В прошлом году ЦГЯ оштрафовал Ушакова на €140 за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе на русском. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением рижского градоначальника на русском языке во время праздничных мероприятий 9 мая у памятника Советским воинам- освободителям Риги, однако по ее итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.

Представитель социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, Андрей Элксниньш назначен мэром Даугавпилса по итогам муниципальных выборов, которые состоялись 3 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама