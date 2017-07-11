Мэру Даугавпилса предъявили претензии за общение с журналистами на русском языке

РИГА, 11 июля. /ТАСС/. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии потребовал от мэра второго по величине города страны Даугавпилса Андрея Элксниньша разъяснить, почему тот использовал русский язык на пресс-конференции. Об этом мэр сообщил во вторник.

"На пресс-конференции неделю назад журналист задал вопрос на русском... На русском ему и ответил... Получил "письмо счастья" от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто", - написал Элксниньш на своей странице в Facebook.

Как указано в письме от ЦГЯ, фото которого Элксниньш выложил на своей странице, мэр должен предоставить объяснения до 13 июля. По сообщению ведомства, если мэр собирался использовать на пресс-конференции иностранный язык, каковым в Латвии считается русский, он должен был обеспечить перевод на латышский.

Ранее в этом году ЦГЯ Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на €50 за то, что тот использовал русский язык во время неформальной встречи со школьниками. В прошлом году ЦГЯ оштрафовал Ушакова на €140 за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе на русском. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением рижского градоначальника на русском языке во время праздничных мероприятий 9 мая у памятника Советским воинам- освободителям Риги, однако по ее итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.

Представитель социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, Андрей Элксниньш назначен мэром Даугавпилса по итогам муниципальных выборов, которые состоялись 3 июня.