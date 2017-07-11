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Принять участие в переписи населения в 2020 г. можно будет с помощью смартфона

Общество
11 июля, 13:37 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 11, июля. /ТАСС

Предлагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через интернет, с помощью специальных планшетов или можно заполнить бумажные переписные листы

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Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проведена тремя методами, в том числе - с помощью интернета. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном предстоящей переписи.

"Предлагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: во-первых, через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно - это, действительно, и удобнее, и быстрее, можно ввести [данные] в любое время и в любом месте, используя домашний компьютер, смартфон или какие-либо еще иные приспособления", - сказал премьер. Во-вторых, продолжил он, информацию собирать планируется с помощью специальных планшетов, "что существенно упростит дальнейшую обработку данных; и в третьих, как раньше, переписчики будут приходить к людям и получать от них ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы".

Медведев назвал предстоящую перепись "большим событием в жизни страны", так как эти данные используются и при формировании бюджетов, и при составлении прогнозов, и при разработке государственных программ, в том числе социальной поддержки. Премьер-министр РФ поручил учесть опыт предыдущих переписей и проанализировать те проблемы, которые возникали раньше. По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы данные опроса были максимально полными и достоверными.

"Сегодня мы определим срок и дату проведения [переписи], обговорим некоторые организационные моменты и финансирование. Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но еще предстоит значительную часть этих денег освоить", - подчеркнул глава правительства.

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