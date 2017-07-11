Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компьютерная игра о партизанах получила грант форума "Территория смыслов"

Общество
11 июля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Автор проекта заявлял свою игру на форуме как учебное пособие, которое можно внедрить в школах и учреждениях дополнительного образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проект компьютерной игры о партизанском движении в Курской области в годы Великой Отечественной войны, разработанный студентом первого курса Курского госуниверситета (КГУ) Алексея Секерина, получил грант размером 100 тыс. рублей на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

"Проект партизанской игры одержал победу на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" во Владимирской области. Мы заявляли выделение 100 тыс. рублей поддержки, этих средств хватит, чтобы наш продукт доработать и отправить в учебные заведения Курской, Белгородской, Липецкой и Орловской областей - именно их коснулось курское партизанское движение", - рассказал Секерин.

Автор проекта заявлял свою игру на форуме как учебное пособие, которое можно внедрить в школах и учреждениях дополнительного образования. По его мнению, игра станет увлекательным пособием при изучении деятельности партизанского движения в годы войны. "Данная игра может быть использована в образовательном процессе. Сейчас университет готовит ряд программ по истории Курского края, куда планируется включить и эту игру", - рассказал ТАСС ректор КГУ Александр Худин.

Двумерная стратегия "Партизаны: освободители в тылу врага" написана на языке программирования C++. Заниматься созданием игры Алексей Секерин, правнук советского партизана, начал в ноябре прошлого года. Всю отраженную в игре информацию он нашел в архивах, в игре представлены настоящие фотографии и документы, реальные села и деревни.

Действие игры начинается 16 ноября 1941 года и заканчивается 2 сентября 1943 года, именно в этот период курская земля находилась под оккупацией. Участник игры должен создать партизанский штаб, открыть госпиталь, готовить бойцов, проводить диверсии в тылу врага, увеличивать численность партизанского отряда.

"Территория смыслов" - всероссийский молодежный образовательный форум, проходящий ежегодно с 2015 года во Владимирской области близ реки Клязьма. Форум проходит по инициативе Федерального агентства по делам молодежи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
ФСИН в очередной раз пытается изменить наказание Навальному с условного на реальное
Темы дня
Реклама