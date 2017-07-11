Компьютерная игра о партизанах получила грант форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проект компьютерной игры о партизанском движении в Курской области в годы Великой Отечественной войны, разработанный студентом первого курса Курского госуниверситета (КГУ) Алексея Секерина, получил грант размером 100 тыс. рублей на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

"Проект партизанской игры одержал победу на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" во Владимирской области. Мы заявляли выделение 100 тыс. рублей поддержки, этих средств хватит, чтобы наш продукт доработать и отправить в учебные заведения Курской, Белгородской, Липецкой и Орловской областей - именно их коснулось курское партизанское движение", - рассказал Секерин.

Автор проекта заявлял свою игру на форуме как учебное пособие, которое можно внедрить в школах и учреждениях дополнительного образования. По его мнению, игра станет увлекательным пособием при изучении деятельности партизанского движения в годы войны. "Данная игра может быть использована в образовательном процессе. Сейчас университет готовит ряд программ по истории Курского края, куда планируется включить и эту игру", - рассказал ТАСС ректор КГУ Александр Худин.

Двумерная стратегия "Партизаны: освободители в тылу врага" написана на языке программирования C++. Заниматься созданием игры Алексей Секерин, правнук советского партизана, начал в ноябре прошлого года. Всю отраженную в игре информацию он нашел в архивах, в игре представлены настоящие фотографии и документы, реальные села и деревни.

Действие игры начинается 16 ноября 1941 года и заканчивается 2 сентября 1943 года, именно в этот период курская земля находилась под оккупацией. Участник игры должен создать партизанский штаб, открыть госпиталь, готовить бойцов, проводить диверсии в тылу врага, увеличивать численность партизанского отряда.

"Территория смыслов" - всероссийский молодежный образовательный форум, проходящий ежегодно с 2015 года во Владимирской области близ реки Клязьма. Форум проходит по инициативе Федерального агентства по делам молодежи.