В суд подана жалоба на решение Заксобрания Петербурга по Исаакиевскому собору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. В Октябрьский районный суд Петербурга подана жалоба на решение Заксобрания Петербурга, которое 28 июня проголосовало против проведения референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщил один из инициаторов референдума, депутат городского парламента Борис Вишневский.

"Жалоба подана, она отправлена по почте в Октябрьский районный суд. Основание подачи жалобы - что в постановлении Заксобрания не указано, в чем именно предложенный на референдум вопрос противоречит законодательству. В суде будут названы дополнительные основания, сейчас мы не хотим их раскрывать", - сказал Вишневский.

По его словам, у суда есть пять дней после получения жалобы для ее принятия к рассмотрению или отказа. "Мы надеемся, что жалоба будет рассмотрена судом", - добавил он.

На последнем заседании весенней сессии Заксобрания города 28 июня 38 из 50 парламентариев согласились с тем, что предлагаемый для референдума вопрос о сохранении музейного статуса Исаакиевского собора и других знаковых петербургских храмов не соответствует законодательству.

В тот же день Заксобрание ужесточило требования к организации референдумов. Согласно принятым поправками в региональный закон, минимальная численность группы, необходимая для инициирования общегородского плебисцита, увеличится в 15 раз - с 20 до 300 человек.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Новым директором Исаакия 15 июня был назначен Юрий Мудров. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. До революции собор не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.