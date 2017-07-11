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Власти Кубани нашли инвестора для реконструкции кинотеатра "Аврора" в Краснодаре

Общество
11 июля, 17:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, июля. /ТАСС

Начавшаяся в 2015 году реконструкция кинотеатра была приостановлена из-за нехватки финансирования

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КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Владелец крупнейшей в стране розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий профинансирует реконструкцию одного из символов Краснодара - кинотеатра "Аврора". Об этом сообщил во вторник в Twitter губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Реконструкция кинотеатра ранее была приостановлена из-за нехватки финансирования. Работы должны были провести на деньги, которые краевой центр получал из регионального бюджета в рамках подпрограммы "Краснодару - столичный облик". Однако в прошлом году финансирование этой подпрограммы было приостановлено. В качестве одного из вариантов решения проблемы с реконструкцией рассматривалась передача кинотеатра в собственность края.

"Проект возрождения "Авроры" переведем в формат государственно-частного партнерства (ГЧП). Сейчас обсудили это с Сергеем Галицким лично. "Аврора" будет в надежных руках. Финансировать реконструкцию кинотеатра будет (Сергей Галицкий)", - написал глава региона.ъ

По его словам, после реконструкции, которая должна завершиться в 2019 году, кинотеатр станет полноценным киноконцертным залом. "Это объективно лучшее решение", - добавил Кондратьев.

Обновление "Авроры" началось в январе 2015 года. Сам кинотеатр и скульптура "Аврора" являются памятниками архитектуры. По данным администрации Краснодара, по проекту, у скульптуры, которая состоит из каркаса, обшитого листовым металлом, планировалось заменить отдельные части и элементы наружной облицовки, поврежденные коррозией, а затем покрасить памятник. Общая стоимость работ оценивалась в 4,7 млн рублей.

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