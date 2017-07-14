"Праздник плуга": история названия и традиции Сабантуя

Как празднуют Сабантуй и какое отношение к этому имеет борьба корэш?

В Татарстане Сабантуй проводится в три этапа. Сначала праздник проходит в селах и деревнях республики, затем в крупных городах. Заканчивается фестиваль в Казани, где проходит главный Сабантуй, на который приглашаются почетные гости.

Кульминация праздника — состязания на майдане. Главным и самым популярным соревнованием является национальная борьба на поясах корэш. Единоборство батыров-силачей строго судят седые аксакалы — ветераны. Победителя ждет живой баран.

Сегодня борьба корэш из праздничного развлечения переросла в вид спорта, в котором проводятся личные и командные первенства не только Татарстана, но и России. Для многих известных борцов именно майдан стал началом их спортивной карьеры.

Одновременно с борьбой на майдане соревнуются в подъеме тяжестей, беге, прыжках, устраивают конные скачки, а также состязания певцов и танцоров.

Среди испытаний есть много необычных и забавных. Например, доставание ртом монеты из катыка (кефир), бой мешками, наполненными соломой, разбивание горшков с закрытыми глазами, бег с ведрами, наполненными водой, и ловля руками живой рыбы. Принять участие в состязаниях может любой желающий из числа зрителей.

Во второй половине дня молодежь собирается на вечерние игрища — кичке-уен, или так называемый вечерний Сабантуй.