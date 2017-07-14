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"Праздник плуга": история названия и традиции Сабантуя

Общество
14 июля, 15:50 UTC+3

Народные танцы, национальная борьба корэш, поиск монетки в катыке и другие особенности празднования

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Праздник Сабантуй в Казани, 2016 год

Праздник Сабантуй в Казани, 2016 год

© Егор Алеев/ТАСС

15 июля в Казани будут отмечать национальный татарский праздник Сабантуй. ТАСС рассказывает об истории и традициях праздника, о том, что значит его название и почему разные города отмечают его в разное время.

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Мне казалось, слово "сабантуй" означает шумное веселье, а оказывается, это праздник

Действительно, согласно словарю русского языка Ожегова, у этого слова есть такое значение. Но изначально это название праздника, которое происходит от тюркских слов "сабан" (плуг) и "туй" (праздник).

Сабантуй зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и отмечался в конце апреля. Сегодня он отмечает их окончание и празднуется в основном летом.

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Как определяется дата Сабантуя?

Единой даты у летнего фестиваля нет. В разных регионах и населенных пунктах праздник отмечают в разное время. Торжества длятся несколько недель, обычно с конца мая по июль.

Так как сегодня в Татарстане праздник имеет статус государственного, дату его проведения назначает президент республики своим указом.

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Если это татарский праздник, значит его отмечают только в Татарстане?

Это не так. Сабантуи проводятся и за пределами Татарстана — в регионах с крупной татарской диаспорой, — и даже за пределами страны, в частности в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Берлине, Монреале, Торонто, Праге, Стамбуле и Париже.

С 2001 года в российских городах проходит ежегодный Федеральный Сабантуй. Каждый год место проведения праздника меняется. Первый фестиваль состоялся в Саратове. В 2016 году это был Нижний Новгород, а в 2017 году Федеральный Сабантуй прошел в Астрахани.

В 2010 году впервые состоялся Всероссийский сельский Сабантуй в селе Алькино Самарской области. В этом году место проведения праздника — Средняя Елюзань Пензенской области, самая большая татарская деревня в РФ.

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Как празднуют Сабантуй и какое отношение к этому имеет борьба корэш?

В Татарстане Сабантуй проводится в три этапа. Сначала праздник проходит в селах и деревнях республики, затем в крупных городах. Заканчивается фестиваль в Казани, где проходит главный Сабантуй, на который приглашаются почетные гости.

Кульминация праздника — состязания на майдане. Главным и самым популярным соревнованием является национальная борьба на поясах корэш. Единоборство батыров-силачей строго судят седые аксакалы — ветераны. Победителя ждет живой баран. 

Сегодня борьба корэш из праздничного развлечения переросла в вид спорта, в котором проводятся личные и командные первенства не только Татарстана, но и России. Для многих известных борцов именно майдан стал началом их спортивной карьеры.

Одновременно с борьбой на майдане соревнуются в подъеме тяжестей, беге, прыжках, устраивают конные скачки, а также состязания певцов и танцоров.

Среди испытаний есть много необычных и забавных. Например, доставание ртом монеты из катыка (кефир), бой мешками, наполненными соломой, разбивание горшков с закрытыми глазами, бег с ведрами, наполненными водой, и ловля руками живой рыбы. Принять участие в состязаниях может любой желающий из числа зрителей.

Во второй половине дня молодежь собирается на вечерние игрища — кичке-уен, или так называемый вечерний Сабантуй.

Президенты России на Сабантуе

Дмитрий Медведев на Сабантуе в Казани, 2011 год
© Дмитрий Астахов/ТАСС

В "празднике плуга" в разное время принимали участие все президенты РФ — Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

В 1996 году, накануне президентских выборов, праздник посетил Борис Ельцин. В состязаниях на майдане президенту удалось с завязанными глазами с первого удара разбить битой глиняный горшок.

На празднике в Казани в 2000 году Владимир Путин принял участие в соревнованиях — достал из чана с катыком монетку счастья.

В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев на праздновании Сабантуя прогулялся по национальным подворьям, попробовал татарское блюдо чак-чак, примерил тюбетейку, а также в импровизированной кузнице молотом выковал на подкове последние буквы фразы "Кузнецу — счастья народного".

При подготовке материала использованы данные ТАСС-ДОСЬЕ

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