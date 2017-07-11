В Астрахани объявлен конкурс на лучший проект скульптурной композиции в честь арбуза

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. В Астрахани объявили конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции в честь местного арбуза. Проект победителя будет воплощен в жизнь и установлен в городе, сообщили во вторник в ВНИИОБ (Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства).

"Проведение конкурса обусловлено тем, что Астраханская область исторически является территорией культивирования арбузов, а ВНИИООБ более 100 лет занимается селекцией бахчевых. В частности, нашими учеными создан знаменитый сорт арбуза "Астраханский". Но памятника ему в регионе до сих пор нет", - уточнили в институте.

Там же заметили, что конкурс проводится совместно с Астраханским государственным архитектурно-строительным университетом. К участию приглашаются все желающие, в том числе архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, студенты архитектурных факультетов из разных регионов России. Заявки принимаются до 9 августа.

"По итогам конкурса будут отобраны два проекта скульптурных композиций в честь астраханского арбуза, их установят в Астрахани и в сквере ВНИИОБ (в городе Камызяк Астраханской области - прим. ТАСС) Планируется, что это произойдет в 2018 году", - добавили в институте.

Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. У области есть и официальное свидетельство о том, что она - исторический центр российского арбуза. Документ был подписан в 2005 году Алексеем Гордеевым, занимавшим тогда пост главы Минсельхоза РФ.

C 2002 года в регионе проходит ежегодный фестиваль "День арбуза", в 2006 году здесь был открыт единственный в России и Европе Музей арбуза. Кроме того, именно в этом регионе селекционеры ВНИИОБ вывели более 15 сортов арбузов, в том числе - экзотический "лунный" (арбуз с желтой мякотью). По данным регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом году фермеры области соберут не менее 240 тыс. тонн урожая (на уровне прошлого года). Астраханские арбузы реализуют почти во всех регионах России, а также в прибалтийских странах и Белоруссии.