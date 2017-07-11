Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Астрахани объявлен конкурс на лучший проект скульптурной композиции в честь арбуза

Общество
11 июля, 19:25 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 11, июля. /ТАСС

Проект победителя будет воплощен в жизнь и установлен в городе

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. В Астрахани объявили конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции в честь местного арбуза. Проект победителя будет воплощен в жизнь и установлен в городе, сообщили во вторник в ВНИИОБ (Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства).

"Проведение конкурса обусловлено тем, что Астраханская область исторически является территорией культивирования арбузов, а ВНИИООБ более 100 лет занимается селекцией бахчевых. В частности, нашими учеными создан знаменитый сорт арбуза "Астраханский". Но памятника ему в регионе до сих пор нет", - уточнили в институте.

Там же заметили, что конкурс проводится совместно с Астраханским государственным архитектурно-строительным университетом. К участию приглашаются все желающие, в том числе архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, студенты архитектурных факультетов из разных регионов России. Заявки принимаются до 9 августа.

"По итогам конкурса будут отобраны два проекта скульптурных композиций в честь астраханского арбуза, их установят в Астрахани и в сквере ВНИИОБ (в городе Камызяк Астраханской области - прим. ТАСС) Планируется, что это произойдет в 2018 году", - добавили в институте.

Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. У области есть и официальное свидетельство о том, что она - исторический центр российского арбуза. Документ был подписан в 2005 году Алексеем Гордеевым, занимавшим тогда пост главы Минсельхоза РФ.

C 2002 года в регионе проходит ежегодный фестиваль "День арбуза", в 2006 году здесь был открыт единственный в России и Европе Музей арбуза. Кроме того, именно в этом регионе селекционеры ВНИИОБ вывели более 15 сортов арбузов, в том числе - экзотический "лунный" (арбуз с желтой мякотью). По данным регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом году фермеры области соберут не менее 240 тыс. тонн урожая (на уровне прошлого года). Астраханские арбузы реализуют почти во всех регионах России, а также в прибалтийских странах и Белоруссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии убит турист из России
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама