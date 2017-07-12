Всемирный конгресс русской прессы открывается в Минске

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Представители средств массовой информации более 50 государств примут участие в ХIХ Всемирном конгрессе русской прессы, который открывается в среду в белорусской столице. Участники международного форума на минской площадке обсудят различные аспекты деятельности СМИ в условиях глобализации, интеграционных процессов и цифровой революции.

Ожидается, что на конгрессе выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его участникам направил приветствие президент России Владимир Путин. Организаторами международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Партнерство во имя будущего

Повестка конгресса русской прессы, обозначенная как "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации", собрала представительную аудиторию. "Мы очень рады, что в нашем форуме принимает участие более 200 журналистов из более, чем 50 стран", - заявил ТАСС президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко. По его словам, "процессы, происходящие в современном мире, новые информационные вызовы диктуют необходимость оперативного реагирования со стороны как традиционных СМИ, так и новых медиа".

После пленарного заседания пройдут панельные сессии. Одна из них посвящена деятельности СМИ в условиях цифровой революции. "У каждой страны есть свой опыт, но сегодня важно выработать общие подходы противодействия вызовам и угрозам в условиях цифровой революции, чтобы сделать информационное пространство безопасным", - отметила министр информации Белоруссии Лилия Ананич. Также организаторы форума ожидают широкую дискуссию на сессии "Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация".

"Важно, чтобы мощнейший информационный ресурс служил инструментом созидательных процессов", - сказала глава мининформа Белоруссии.

Культурное пространство

Организаторы открывающегося в Минске форума подготовили для его участников разнообразную культурно-просветительскую программу. "У нас запланирована не только большая политическая, творческая, профессиональная программа. Проведение конгресса счастливо совпало с открывающимся в Белоруссии международным фестивалем искусств "Славянский базар в Витебске", и мы сможем вживую увидеть огромный пласт культуры, который сохранили наши народы", - отметил президент ВАРП. "Это очень важно для всех нас", - подчеркнул Игнатенко.

Участники конгресса в ближайшие дни побывают в Витебске, ознакомятся с достопримечательностями древнего Полоцка.

История ВАРП

Решение о создании ВАРП было принято на I Всемирном конгрессе русской прессы, который проходил в июне 1999 года в Москве и Сочи. Инициатором создания ассоциации выступил ТАСС. Конгрессы стали авторитетной площадкой для встреч и обмена опытом работы между журналистами, издателями, руководителями русскоязычных СМИ из многих стран.

По сведениям Совета ВАРП, в настоящее время русские газеты, журналы, издательства, радио и телевидение существуют более чем в 80 государствах. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней. Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленной в ассоциации. Белоруссия ранее принимала конгресс в 2013 году.