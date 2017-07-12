Священник Александр Волков: Николай Чудотворец объединил российский народ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мощи святителя Николая Чудотворца, в конце мая привезенные из Италии, в среду покинут московский храм Христа Спасителя и будут доставлены в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. За 53 дня мимо ковчега, в котором хранится частица мощей, прошли порядка двух миллионов человек. Это констатировал в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"Принесение мощей святителя Николая стало очень важным событием для всей страны. И это не преувеличение, ведь среди тех миллионов людей, которые приехали в храм Христа Спасителя, были не только москвичи и жители Подмосковья, люди приезжали из самых отдаленных регионов России. Всех собрал святитель у своих мощей, всех нас объединил. Пребывание мощей - это духовный заряд для всего нашего народа, нам еще предстоит до конца осознать значение этого принесения на нашу землю", - сказал он.

По словам Волкова, Русская православная церковь впервые в истории напрямую договорилась о принесении святыни на территорию нашей страны, а благодаря слаженной работе церкви и правительства Москвы для паломников были созданы все условия. "Пребывание святыни было впервые организовано Русской православной церковью напрямую. Раньше мы обращались к дружественным структурам, фондам и так далее. Все пребывание мощей в Москве было обеспечено совместным штабом церкви и правительства Москвы. И здесь мы можем говорить о замечательном уровне работы, все соответствующие московские структуры действовали предельно четко, слажено, без каких-то попыток переложить ответственность", - подчеркнул священнослужитель.

Он выразил благодарность сотрудникам Росгвардии, охранявшим ковчег с мощами, а также волонтерам, которые ежеминутно были готовы прийти на помощь каждому паломнику. "Сотрудники Росгвардии на протяжении всего времени пребывания мощей в России проводят разнообразную работу, чтобы все было спокойно и безопасно рядом с мощами в наше неспокойное время. Чем-то особенным стала работа волонтеров у мощей: несколько десятков тысяч молодых и не очень людей посчитали своим долгом быть здесь, иногда валясь с ног, за полночь, на последнем издыхании. Но без волонтеров было бы невозможно все правильно устроить, они - большие молодцы", - подчеркнул Волков.

Пресс-секретарь патриарха добавил, что в Петербурге мощи Николая Чудотворца пробудут до 28 июля, несмотря на то, что поклониться святыне приедут не только россияне, но и жители близлежащих государств. "Сюда съедется весь север нашей страны, мы ожидаем паломников и из соседних стран. Что касается продления сроков, то об этом сейчас не идет речь, мы действуем в рамках достигнутых договоренностей. Уверен, что все желающие прикоснуться к мощам святого Николая, смогут это сделать. Стоит только захотеть, а святитель Николай не замедлит совершить чудо, если таковое потребуется, - отметил он.

930 лет ожидания

Договоренность о принесении мощей Николая Чудотворца из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт прочным стеклом. До этого момента святыня 930 лет хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 т.

Православная святыня специальным авиарейсом была доставлена в столицу 21 мая. По договоренности с католической церковью и властями города Бари, из Москвы мощи будут доставлены в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. Там ковчег с мощами пробудет до 28 июля. Доступ для верующих будет осуществляться 13 июля - с 16.00 до 22.00; с 14 по 27 июля - 7:00 до 22:00 (встать в очередь необходимо до 18.00, чтобы успеть пройти до закрытия храма). 28 июля состоятся торжественные проводы ковчега с мощами в Италию.