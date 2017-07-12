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Хакеры получили доступ к данным постояльцев 14 гостиниц Trump Hotels

Общество
12 июля, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Злоумышленники смогли получить доступ к информации с платежных карт, включая номер, имя держателя, срок действия и, возможно, код безопасности

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Хакеры получили доступ к личным данным, в том числе информации с кредитных карт, постояльцев 14 гостиниц, входящих в сеть Trump Hotels. Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно сообщению, кибератака затронула системы Sabre Hospitality Solutions - сервиса бронирования, услугами которого пользуется Trump Hotels. Злоумышленники впервые проникли в систему 10 августа 2016 года, последнее проникновение произошло 9 марта 2017 года.

Хакеры смогли получить "доступ к информации с платежных карт, использовавшихся для бронирования в определенных отелях, включая имя держателя карты, номер платежной карты, срок действия карты и, возможно, код безопасности карты", говорится в заявлении. В нем также отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники получили доступ к имени гостя, его электронному адресу, телефонному номеру, месту проживания и некоторым другим данным.

Среди гостиниц, которые затронула атака на системы Sabre Hospitality Solutions, оказались отели в Нью-Йорке, Чикаго, Торонто и Лас-Вегасе. По словам компании, на работу систем самой сети гостиниц инцидент не повлиял.

Отмечается, что Trump Hotels "работает с Sabre, чтобы решить эту проблему".

В начале октября 2015 года компания сообщила, что под угрозой хищения персональных данных оказались клиенты, останавливавшиеся в отелях Трампа в Нью-Йорке, Майами, Чикаго, Вайкики, Лас-Вегасе и канадском Торонто в период с 19 мая 2014 года по 2 июня 2015 года.

В компании отметили, что независимое расследование пока достоверно не подтвердило факт хищения информации с платежных карт кого-то из посетителей, однако в целях предосторожности там уведомили потенциальных потерпевших об имевшем место инциденте и необходимых с их стороны мерах защиты персональных данных.

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