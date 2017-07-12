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Записки Мао Цзэдуна продали на аукционе более чем за $900 тыс.

Общество
12 июля, 11:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

Стоимость лота в итоге оказалась в 10 раз выше первоначальной цены

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ПЕКИН, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Коллекция записок лидера китайской революции, основателя КНР Мао Цзэдуна (1893-1976) продана на аукционе в Лондоне за 704750 фунтов ($910 тыс.) - в 10 раз дороже первоначальной цены. Об этом сообщило в среду китайское телевидение.

Записки относятся к 1975 году, то есть они были написаны за год до смерти Мао Цзэдуна. Аукционный дом Sotheby's охарактеризовал их как "исключительно редкие". В этот период Мао Цзэдун отошел от практической деятельности и находился под наблюдением врачей и соратников по партии. Окружение китайского лидера привлекло специалистку по китайской литературе, которая читала ему вслух древнекитайские философские трактаты и произведения китайских поэтов. Мао Цзэдун, испытывавший затруднения с речью и к тому же говоривший на малопонятном хунаньском диалекте, предпочитал в то время выражать свои мысли с помощью письма.

Мао Цзэдун, получивший преимущественно классическое образование, был большим ценителем китайской литературы, он также известен как поэт и каллиграф, в связи с чем его записки представляют еще и художественную ценность.

Имя покупателя не разглашается, однако можно предположить, что это состоятельный житель материкового Китая, Гонконга или Макао. Не исключено также, что это одно из архивных учреждений Компартии Китая и близких ей структур.

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